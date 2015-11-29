ورزشکار قزوینی در رقابت های سنگ نوردی قهرمانی آسیا شرکت می کنند

غلامحسن نیکونام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: تیم های ملی سنگنوردی کشور در بخش سرعت امروز برای شرکت در رقابت های قهرمانی بزرگسالان آسیا راهی مالزی می شوند و مهدی علیپور از استان قزوین به عنوان ورزشکار در ترکیب تیم کشورمان شرکت می کند.

وی با بیان اینکه مهدی علیپور در رقابت های جام جهانی ایتالیا نشان نقره سرعت را در دیواره ۱۵ متر کسب کرده، افزود: علیپور در وضعیت روحی و جسمی مطلوبی است و با گذراندن مراحل اردو تیم ملی در آمادگی بالا برای این رقابت ها قرار دارد و به امید خدا طلا آسیا را کسب خواهد کرد.

نیکونام خاطر نشان کرد: رقابت های آسیایی نوجوانان و جوانان راهی مالزی خواهد شد ولی امکانات و مشکلات مالی فدراسیون آسیایی سبب شده تا این مسابقات بصورت کلاسیک برگزار شود و با توجه به آمادگی مهدی علیپور امیدواریم در این مسابقات نشان خوبی کسب کند.

رئیس هیئت کوهنوردی وصعود های ورزشی استان قزوین یاد آور شد: اردو تیم های سنگ نوردی سرعت کشور در رده سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان به همراه افتتاح دیواره ۱۵ متری ورزشگاه ۱۵ هزار نفری سردار آزادگان قزوین پیش از اعزام به میزبانی قزوین برگزار شده بود.

رقابت های سنگنوردی قهرمانی آسیا از هفته آینده در مالزی برگزار می‌شود.