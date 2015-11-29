به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا کرمی نژاد ظهر امروز در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در روز اربعین، هیئت متحده شهرستان دزفول برنامه بزرگ پیادهروی با عنوان «حرم تا حرم» را در پیش رو دارد، اظهار کرد: شهرداری دزفول برای هرچه با شکوه تر برگزار شدن این مراسم معنوی، تدابیری ویژهای را در دستور کار قرار داده است.
وی با اشاره به سنت همهساله مردم دزفول در حرکت هیئت عزاداری و کاروان نمادین اسرای کربلا از آستانه سبزقبا تا آستانه محمدبن جعفر طیار این شهرستان، عنوان کرد: امسال نیز این مراسم در روز اربعین حسینی با حضور گسترده مردم شهرستان برگزار خواهد شد.
شهردار دزفول در خصوص اقدامات این شهرداری در راستای آمادگی برای برنامه مذکور گفت: شهرداری دزفول با بسیج کلیه امکانات فنی و فرهنگی خود، ضمن فضاسازی محیط شهری، مسیر حرکت و حتی آستانه محمدبن جعفر طیار، مسیر حرکت هیئت حرم تا حرم را برای سهولت این حرکت ۱۰ کیلومتری آمادهسازی کرده و با توجه به شروع پروژه دو بانده کردن این جاده، سال آینده تمام این مسیر بهصورت اتوبان خواهد بود.
کرمی نژاد بیان کرد: پاکسازی مسیر، جدولگذاری و تعریض جاده محمدبن جعفر، تعریض و مسطح کردن جاده، بهسازی و زهکشی جلوی آستانه، نصب بنرهای مذهبی و تصاویر شهدای دزفولی، استقرار ماشین آتشنشانی، تأمین ناوگان اتوبوسرانی و در اختیار قرار دادن کیسهزباله به گروهای فرهنگی و مردمی برای مساعدت با نیروهای خدماتی شهرداری برای نظافت در مراسم از جمله اقدامات شهرداری دزفول در برنامه پیادهروی حرم تا حرم خواهد بود.
وی با بیان اینکه حرکت عظیم سیاسی و معنوی اربعین حسینی خاری در چشم دشمنان جهان اسلام و بهویژه دشمنان قسمخورده شیعه است، تصریح کرد: ما وظیفه داریم با به کارگیری تمام امکانات و توان خود در هر چه باشکوهتر برگزار شدن این مراسم عمل کنیم.
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