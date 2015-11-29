تمهیدات لازم برای بازگشت زائران اندیشیده شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا مروارید ظهر یکشنبه در پایانه مرزی مهران اظهار داشت: یک میلیون و ۴۰۰ هزار زائر از مرزهای رسمی کشور به عراق تردد کرده اند که تردد ۵۰ درصد آنها از مرز بین المللی مهران بوده است.

وی گفت: امسال ترددها نسبت به سال گذشته ۴۷ درصد رشد نشان داده و این افزایش رشد متناسب با ظرفیت ها در سال آینده نیز پیش بینی می شود.

استاندار ایلام گفت: با توجه به زیرساخت های حوزه راه می طلبد برای سال آینده با توجه به حجم تردد زائران از این مرز نگاه ویژه ای به شهرستان مهران شود.

وی گفت: تمهیداتی هم برای بازگشت زائران اندیشیده شده و برای تسهیل در روند بازگشت هم اکنون اتوبوس ها در پایانه مرزی مهران آماده هستند که کار انتقال زائران از پایانه تا مهران را انجام دهند.

وی در ادامه در مورد انتقال زائران از مهران به شهرهای خود، گفت: از طریق ناوگان برون شهری کشور و با هماهنگی هایی صورت گرفته کار انتقال زائران به مقصدهایشان انجام می شود.