به گزارش خبرنگار مهر، مهدی کشمیری پیش از ظهر یکشنبه در حاشیه چهاردهمین نمایشگاه کشاورزی اصفهان، اظهار داشت: فناوران شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان موفق به طراحی و ساخت دستگاه نشاکار انواع سبزی و صیفی‌جات شدند که در نمایشگاه صنعت کشاورزی استان اصفهان رونمایی شد.

وی بیان داشت: یک شرکت دانش بنیان، مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان موفق به طراحی و ساخت دستگاه نشاکار انواع سبزی و صیفی شدند که کاملا با نوع کشت، زمین و شرایط کشاورزی ایران بومی‌سازی شده است.

رئیس شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان تصریح کرد: این دستگاه به دلیل نوع کاشت منحصر به فرد خود قادر به کشت نشاء انواع سبزی و صیفی از قبیل گوجه، فلفل، کاهو، خیار، کلم و حتی هندانه، خربزه و نیز چغندر قند است.

وی گفت: کاهش دو تا چهار مرتبه آبیاری در هر کشت، کاهش چشمگیر هزینه‌های کارگری، امکان عرضه زودتر محصول به مدت ۲۰ تا ۵۰ روز و قابلیت کاشت سه هزار تا چهار هزار نشا در هرساعت از مهمترین مزیت‌های این دستگاه است.

کشمیری اعلام کرد: عدم آسیب به نشاهای حساس مانند هندوانه و خربزه، قابلیت تنظیم فاصله کاشت نشاها از ۱۵ تا ۹۰ سانتیمتر، قابلیت کاشت نشاها در ردیف‌هایی با فاصله ۳۰ سانتی متر به بالا، قابلیت کشت روی پلاستیک و نوار آبیاری، قابلیت تنظیم عمق کشت تا ۱۵ سانتیمتر از دیگر مزیت‌های این دستگاه است.