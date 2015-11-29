حضور بسیج در عرصه های مختلف باید همراه با نوآوری باشد

به گزارش خبرنگار مهر از اراک، سردار حسین بهشتی پیش از ظهر یکشنبه در چهارمین جشنواره ابداعات و ابتکارات بسیجیان در اراک، با اشاره به هفته بسیج و ایام سوگواری اربعین حسینی اظهار داشت: ایمان و اراده و تلاش بسیجیان تداوم بخش بسیج است و عالی ترین ابتکار و نوآوری، تشکیل بسیج توسط امام خمینی (ره) بوده است که در حال حاضر نیز بعد از ۳۶سال بسیج بیش از پیش می‌درخشد.

مسئول امور بسیج مساجد سازمان بسیج مستضعفین کشور تصریح کرد: امروز ما جلوه های نو و کارکردهای نوینی از بسیج مشاهده می کنیم که سبب ارتقای کشور در تمام عرصه ها است.

بهشتی خاطر نشان کرد: بسیج یک ایده و ابتکار نوین است که بعد از گذشت چند دهه همچنان جای تعجب برای جهانیان دارد چراکه جهانیان از اینکه عده ای به طور داوطلبانه جمع شده و در مساجد حاضر شوند تا یک حرکت جهادی را عملی سازند در شگفت و بهت هستند و این نشانگر آن است که ساختار بسیج یک ابتکار بزرگ است.

وی با اشاره به توطئه ها، سهم خواهی ها و فتنه‌هایی که از زمان انقلاب تاکنون توسط دشمن شکل گرفته گفت: دشمنان هشت سال جنگ را به جمهوری اسلامی تحمیل کردند ولی بازهم در آن زمان ملت جمهوری اسلامی ایران با عملیات های نوین و ابتکاری توانستند دشمن را از پای در بیاورند و هشت سال دفاع مقدس خود یک نوآوری و ابتکار بود.

مسئول امور بسیج مساجد سازمان بسیج مستضعفین کشور بیان کرد: وقتی کاری برای رضای خدا و به صورت جهادی انجام شود، خداوند نیز برکات بی حد خود را برای آن کار می فرستد.

بهشتی ادامه داد: در عملیات خیبر در دوران دفاع مقدس خود رزمندگان پل هایی را برای عبور از رودخانه ساختند و این نوآوری ها با کمترین امکانات انجام شد.

وی با اشاره به عملیات والفجر ۸ گفت: نمونه دیگر عملیات والفجر ۸ است که رزمندگان از عرض ۱۵۰۰متری رودخانه اروند با وجود ۷۰۰ کیلومتر جذر و مد و حداقل امکانات و مهمات و تجهیزات توانستند ۷۰ فروند بالگرد دشمن را غرق کنند.

مسئول امور بسیج مساجد سازمان بسیج مستضعفین کشور اضافه کرد: اگر کسی بگوید هشت سال دفاع مقدس ابتکاری و نوآوری نداشته است و استفاده حداکثری از امکانات حداقل نبوده است، جفای بزرگی به رزمندگان و شهدا کرده است.

بهشتی خاطرنشان کرد: همانطور که پدران و مادران، کودکان و خواهران و برادرانمان در پشت جبهه های جنگ هرچه داشتند را به جبهه فرستادند، رزمندگان نیز در جبهه حداکثر خلاقیت و ابتکار خود را از لحاظ فکری به کار بستند به گونه ای که ماژور بیسیم های جنگ که تا آن زمان توسط هیچ ایرانی تعمیر نشده بود، توسط رزمندگان اسلام در جبهه تعمیر می شد و این مهم تا جایی ادامه داشت که قبل از پایان جنگ بیسیم های ایرانی در تعداد بالا تولید و به جبهه عرضه شد.

وی افزود: برای تعالی تشیع و اسلام و حکومت اسلامی باید کار کرد و این مسئله با نوآوری و فکر خلاق محقق می شود.

مسئول امور بسیج مساجد سازمان بسیج مستضعفین کشور با اشاره به سخنان اخیر مقام معظم رهبری گفت: در زمینه رشد اقتصادی و صنعتی باید از راه میان بُر وارد شویم و نباید منتظر بمانیم تا دیگران چه می کنند، خودمان باید خلاقیت و ابتکار داشته باشیم.

وی افزود: آنچه که تا به امروز رواج داشته الگو گرفتن از غرب بوده و ما الگوی بومی نداریم و این خلا سبب می‌شود به انحراف کشیده شویم بنابراین باید اصحاب فکر فعال تر باشند و مسئولان با هم اندیشی افراد خبره عمل کنند.

بهشتی تصریح کرد: پایگاه های بسیج باید به گونه ای عمل کنند که هرکسی در هر زمینه ای ایده و نظری داشت بتواند عملی کند و فرماندهان پایگاه ها می‌بایست از ایده های موجود استفاده کنند.

وی با اشاره به اهمیت تکثیر و افزایش برنامه های بسیج گفت: کاروان راهیان نور که سالانه شش میلیون نفر در قالب آن به مناطق عملیاتی می روند، محرومیت زدایی از مناطق محروم و روستاها و همچنین اردوهای جهادی که اثر گذارتر از قبل در حال گسترش است، همه از ایده های بسیجیان کشور است.

مسئول امور بسیج مساجد سازمان بسیج مستضعفین کشور افزود: پیاده روی اربعین حسینی شکوه و عظمت تشیع و اسلام را نشان می دهد و پیش بینی شده سه میلیون نفر در این راهپیمایی شرکت کنند.

بهشتی با اشاره به نقشه های شوم دشمنان گفت: اراده بسیجیان، شب های قدر و تاسوعا، عاشورا و اعتکاف سلاح اتمی جمهوری اسلامی ایران است، بسیج می خواهد اسلام باشد و در پی مطرح کردن خود نیست.

وی بیان داشت: سه سال سپاه روح الله استان مرکزی در برگزاری جشنواره ابتکارات و ابداعات بسیج مساجد و محلات پیشتاز بوده و امسال هم این جشنواره در استان مرکزی برگزار شد.

بهشتی تصریح کرد: جذب جوانان با حداقل امکانات کار عظیمی است و باید روش و کلید چنین ابتکاراتی تکثیر شود و مسئولان باید با اهمیت دادن به ایده های نوین به کاهش هزینه ها کمک کنند.

کسب رتبه برتر طرح های خلاقانه سه شهرستان استان مرکزی در کشور

معاون امور مساجد و محلات استان مرکزی نیز در این نشست با اشاره به وظایف بسیجیان اظهار داشت: بسیج ستون فقرات هر مجموعه ای است و وکیل مدافع پایگاه های بسیج از نظر هزینه ها، تجهیزات و ساخت و ساز پایگاه ها، مجمع هم اندیشی بسیجیان و فرماندهان است.

وی افزود: همایش ائمه جماعت و راه اندازی سایت بسیج محله ها از فعالیت های تازه بسیج مساجد استان مرکزی است به گونه ای که سایت بسیج محله های استان به روزترین و پربازدیدترین سایت بسیج استان بوده که در دو سال اخیر رتبه برتر کشوری را کسب کرده است.

معاون امور بسیج مساجد و محلات استان مرکزی تصریح کرد: از ۹۲ طرح دریافتی از پایگاه های بسیج ۱۲ طرح خارج از موضوع بوده، ار ۸۰ طرح مابقی ۲۰ طرح نمره برتر در استان را گرفتند که سه ناحیه اراک، ساوه و شازند در استان مرکزی رتبه برتر در کشور شده اند.

در پایان این مراسم به ۱۲ فرمانده بسیج مساجد استان مرکزی که ایده های برتری داشتند جوایزی توسط مسئول امور بسیج مساجد سازمان بسیج مستضعفین کشور اهدا شد.