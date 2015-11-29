۱۲۲ قطعه شی قیمتی و تاریخی در شهرستان علی آباد کتول کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی‌اکبر اژدری، ظهر یکشنبه، در نشست با رسانه ها، گفت: همزمان با اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز ماموران کلانتری ۱۱ این شهرستان مطلع شدند فردی در امر خرید و نگهداری و همچنین فروش اشیاء تاریخی و عتیقه جات فعالیت دارد.

وی افزود: ماموران پس از چند روز تعقیب و مراقبت‌های پلپسی مخفیگاه و منزل مسکونی این شخص را پیدا کنند که درنهایت پس از بازرسی دقیق از منزلش موفق به کشف مقادیری اشیاء قیمتی و تاریخی شدند.

اژدری افزود: این اشیاء تاریخی شامل ‌۶۴ عدد سکه قدیمی، یک عدد ظرف فلزی بزرگ، ۲۲ عدد حلقه فلزی انگشتری کوچک، یک عدد جسم فلزی نوک تیز(شبیه خنجر)، هشت عدد حلقه دستبند بزرگ و کوچک، دو عدد خنجر کوچک، یک عدد کوزه سفالی، یک عدد ظرف سفالی شبیه قوری، یک عدد جام سفالی، یک عدد ظرف سفالی بزرگ سبز رنگ، سه عدد زنگوله فلزی کوچک، هفت تکه اشیاء فلزی کوچک، یک عدد دسته هاونگ فلزی، یک عدد میخ فلزی کوچک، یک عدد ظرف فلزی بیضی شکل و یک عدد خنجر بزرگ است.

فرمانده انتظامی علی‌آباد کتول در پایان خاطرنشان کرد: متهم به همراه پرونده به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شد.