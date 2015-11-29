  1. سلامت
  2. درمان
۸ آذر ۱۳۹۴، ۱۴:۳۵

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس:

تربیت پرستار در بیمارستان ها فاجعه بار خواهد بود

تربیت پرستار در بیمارستان ها فاجعه بار خواهد بود

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، اجرایی شدن آیین نامه تربیت پرستار در بیمارستان ها را برای حوزه سلامت کشور فاجعه بار خواند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر عابد فتاحی در مورد ابلاغ آیین‌نامه تربیت پرستار در بیمارستان‌های دولتی و خصوصی، گفت: شدیدا مخالف ابلاغ این آیین‌نامه هستم، چرا که اگر قرار باشد هر بیمارستان دولتی و خصوصی برای خود پرستار بگیرد و از راه‌های مختلف آن را جذب کند و آموزش‌های غیر اصولی و غیر استاندارد ارائه دهد، برای سیستم سلامت و بهداشت فاجعه‌ای بزرگ ایجاد می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه بیمارستان‌ها امکان آموزش ندارند، افزود: در این آموزش‌ها به طور حتم استانداردها رعایت نخواهد شد و وزارت بهداشت نیز توان نظارت بر تمامی آنها را ندارد و در این صورت است که فاجعه‌ای برای حوزه سلامت و جامعه پرستاری ایجاد خواهد شد.

فتاحی همچنین به کیفیت علمی این آموزش‌ها اشاره کرد و گفت: در صورتی که آموزش‌ها کیفیت نداشته باشد و از اساتید خوب استفاده نشود، به شدت کیفیت علمی افت پیدا می‌کند و مسائل اخلاقی نیز دچار مشکل خواهد شد، چرا که هر کسی دوست و آشنای خود را با هر مدرک تحصیلی جذب می‌کند.

به گفته وی، در این شرایط باید دانشکده های پرستاری برچیده شود و بحران تخریبی علیه حوزه سلامت کشور رخ خواهد داد و جامعه پرستاری به طور کلی نابود می‌شود.

فتاحی ادامه داد: در حال حاضر وضعیت پرستاری ما بسیار مطلوب است، چرا که استانداردهای آن در حد جهانی است و هر پرستاری که بخواهد در خارج کار کند، به راحتی پذیرفته می‌شود؛ اما با اجرایی شدن این آیین‌نامه، آموزش پرستاری به شدت افت خواهد کرد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در پایان تاکید کرد: سیستم پرستاری باید از نظر علمی، عملی و اخلاقی کامل باشد، در غیر این صورت بیمه ‌شدگان از نظر مراقبت و دریافت خدمات با مشکل بزرگی در آینده مواجه خواهند بود.

کد مطلب 2982663
حبیب احسنی پور

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها