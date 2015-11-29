تربیت پرستار در بیمارستان ها فاجعه بار خواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر عابد فتاحی در مورد ابلاغ آیین‌نامه تربیت پرستار در بیمارستان‌های دولتی و خصوصی، گفت: شدیدا مخالف ابلاغ این آیین‌نامه هستم، چرا که اگر قرار باشد هر بیمارستان دولتی و خصوصی برای خود پرستار بگیرد و از راه‌های مختلف آن را جذب کند و آموزش‌های غیر اصولی و غیر استاندارد ارائه دهد، برای سیستم سلامت و بهداشت فاجعه‌ای بزرگ ایجاد می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه بیمارستان‌ها امکان آموزش ندارند، افزود: در این آموزش‌ها به طور حتم استانداردها رعایت نخواهد شد و وزارت بهداشت نیز توان نظارت بر تمامی آنها را ندارد و در این صورت است که فاجعه‌ای برای حوزه سلامت و جامعه پرستاری ایجاد خواهد شد.

فتاحی همچنین به کیفیت علمی این آموزش‌ها اشاره کرد و گفت: در صورتی که آموزش‌ها کیفیت نداشته باشد و از اساتید خوب استفاده نشود، به شدت کیفیت علمی افت پیدا می‌کند و مسائل اخلاقی نیز دچار مشکل خواهد شد، چرا که هر کسی دوست و آشنای خود را با هر مدرک تحصیلی جذب می‌کند.

به گفته وی، در این شرایط باید دانشکده های پرستاری برچیده شود و بحران تخریبی علیه حوزه سلامت کشور رخ خواهد داد و جامعه پرستاری به طور کلی نابود می‌شود.

فتاحی ادامه داد: در حال حاضر وضعیت پرستاری ما بسیار مطلوب است، چرا که استانداردهای آن در حد جهانی است و هر پرستاری که بخواهد در خارج کار کند، به راحتی پذیرفته می‌شود؛ اما با اجرایی شدن این آیین‌نامه، آموزش پرستاری به شدت افت خواهد کرد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در پایان تاکید کرد: سیستم پرستاری باید از نظر علمی، عملی و اخلاقی کامل باشد، در غیر این صورت بیمه ‌شدگان از نظر مراقبت و دریافت خدمات با مشکل بزرگی در آینده مواجه خواهند بود.