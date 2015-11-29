ضرورتهای تولید علم و شکستن امپریالیسم علمی

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیش رو مطلبی از علیرضا معارف درباره تولید علم در ایران از پایگاه خبری ـ تحلیلی طلیعه است که در پی می آید.

جنبش چیست؟ نرم افزار چیست؟ مفهوم و چیستی نهضت نرم افزاری یا تولید علم چیست؟ نرم افزار در مقابل سخت افزار مطرح می شود. هر تمدنی یک نظام مفاهیم دارد. به دنبال این نظام مفاهیم، ساختارهای اجتماعی شکل می گیرند و بعد یک سری محصولاتی بدست می آید که این محصولات اعم از محصولات دقیقی که ابزار آزمایشگاه هستند جزء سخت افزارها هستند. بنابراین آنچه که ما در مظاهر تمدن های بشری می بینیم نه نرم افزاری بلکه سخت افزار هستند که خود آنها نیز طبقات مختلفی دارند.

ضروروت واژه شناسی «نهضت نرم افزاری» و «تولید علم»

در مقابل مفاهیمی که مفاهیم بنیادی هستند مانند فلسفه متدها و روشها، نظام منطقها، متدلوژیها، نظام تحقیق و مفاهیم تخصصی که تولید می شوند و بر مبنای این مفاهیم تخصصی، مفاهیم اجتماعی تولید می شوند جزء نرم افزارها محسوب هستند. از مفاهیم بنیادی جامعه تا مفاهیم تخصصی و عمومی همه نرم افزارهای اجتماعی و فرهنگی هستند، علوم تخصصی هم عمیق ترین لایه نرم افزاری نیستند، بلکه خود آنها متد هستند و فلسفه متد و مفاهیم بنیادی هستند که این متدها را سامان می دهند.

بنابراین نهضت نرم افزاری، مفهومی است با این وسعت. بنابراین نرم افزار در مفهوم بسیط و عمیق جنبش نرم افزاری، مفهومی اعم از متدلوژی(روش شناسی)، ترمینولوژی، اپیستومولوژی (معرفت شناسی) و اپیدمولوژی(فراگیرکردن یک مفهوم علمی) می باشد. اگر فرهنگ را مجموعه ای از ۱) باورها، عقاید و ذهنیت ها و ۲) رفتارهای برخاسته از باورها بدانیم و تمدن را ساختارهای برخاسته از فرهنگ، مفهوم نرم افزار عمق و سطح و گستره ی بسیار وسیعی را شامل می شود.

با توجه به کاربرد کلمه جنبش در مفهوم «جنبش نرم افزاری» اگر قرار است حرکتی درجهت تولید نرم افزار انجام بگیرد، این حرکت باید به صورت جنبش و نهضت اجتماعی باشد، امکان اینکه یک عده معدودی بتوانند تحول بدیعی در عالم علم با گستردگی امروزین آن ایجاد کنند وجود ندارد و این شکل اجتماعی تولید علم و نرم افزار حتماً باید شکل اجتماعی و سازمانی باشد و این نیاز به یک محور اجتماعی دارد که در آن یک انقلاب فرهنگی اتفاق بیفتد و نگاه به فرهنگ تغییر کند تا حرکت عمومی و سازماندهی تولید علم و نرم افزار تغییر کند.

در واقع آنچه که به عنوان جنبش نرم افزاری نامیده شده واقعیتی است که باید شکل اجتماعی به خود بگیرد و این تعبیر گویای این حرکت عظیم اجتماعی و تعبیر حقی است که رهبر معظم انقلاب اسلامی دراین دهه اخیر آن را بافراست مطرح کردند.

در ارتباط با واژه بدیع و خلاقانه «تولید علم» نیز باید گفت دیدگاه های متفاوتی در این زمینه و به خصوص نسبت به اصل واژه و مقوله تولید علم وجود دارد. یک نگاه این است که علم تولید کردنی نیست بلکه علم کشف واقعیتهایی است که ما در طول تاریخ به تدریج انجام داده ایم. دیدگاه دیگر این است که علم تولیدشدنی است و انسان آنرا متناسب با نیازهای خودش تولید و بازسازی می کند. اگر این نگاه دوم را بپذیریم که علم تولید شدنی است -که البته نگاه غالب در مراکز علمی امروز جهان همین است- آیا علمی که تولید می شود یک علم و همه دنیا در یک مسیر باید گام بردارند و اگر ما در جهت تولید علم و گسترش نهضت نرم افزاری درجامعه اسلامی خودمان حرکت می کنیم، باید سعی کنیم فاصله خود را با جریان تولید علم در جهان کم کنیم و یا به کاروان علمی دنیا برسیم و از آن پیشی بگیریم و یا مسیر دیگری انتخاب کنیم؟ انتخاب یکی از راه های این چند راهه می تواند تمام نقشه راه ما را متحول کند و این یک سوال ریشه ای و اساسی است.

آیا تولید علم مطلوب رهبری نظام، رسیدن به این کاروان علمی و گذشتن از آنها در همین مسیر و با همین دیدگاه ها و اندیشه هاست یا اینکه ما باید در مسیر تولید علم دینی حرکت بکنیم؟ مفهوم شکستن مرزهای دانش چیست؟ نگاه سومی وجود دارد که شاید هنوز طرفداران آن محدودتر از طرفداران نظریه دوم هستند، آنها کسانی هستند که معتقدند که دو گونه علم داریم؛ علم دینی و غیر دینی و البته این دیدگاه سوم دو طیف را شامل می شود، طیفی که به خصوص این تقسیم بندی را به همه حوزه های علم تسری می دهند.

یعنی می گویند حتی درعلوم پایه، علوم نظری و علوم محض هم دو جهت داریم که حاکم بر تولید و گسترش تحقیقات است، یکی جهت پرستش خدای متعال و دیگری جهت پرستش نفس و انسان پرستی. به بیان دیگر ادعا می کنند که علم می تواند در همه شعب خود گسترش یابد و توسعه اش، هم می تواند براساس ایمان به خدای متعال و در مسیر تحقق ایده های آرمانی باشد و هم می تواند در مسیر گسترش تمنیات و کامیابی نفس و به اصطلاح استکبار انسان باشد و بر همین اساس معتقدند که مطلق علوم به دینی و غیردینی و از جمله به اسلام و غیراسلامی تقسیم می شود.

این نگاه، هرچند نگاه غالبی نیست، اما نگاهی است که اندک اندک دارد طرفدارانی پیدا می کند، به خصوص در حوزه علوم انسانی که طرفداران بسیار جدی پیدا کرده است. در حوزه علوم انسانی نیز بخشی از علم بیشتر تحت تاثیر ایدئولوژی هاست و بخشی دیگر تحت تاثیر علوم تجربی. عده ای هستند که جهت گیری های علوم انسانی را در بخش غیرتجربی می پذیرند و بعضی این جهت داری را گسترش می دهند به همه حوزه های علوم انسانی و برخی هم مرز میان حوزه های علوم انسانی و علوم تجربی را بر می دارند و ادعا می کنند همه علوم، به اسلامی و غیراسلامی تقسیم می شوند.

این نظریات متفاوت، به نهضت نرم افزاری هم نگاه متفاوتی خواهند داشت و راهکارها و ساز و کارهایی هم که ارائه می کنند برای تحقق یک حرکت اجتماعی در جهت تولید علم، متفاوت خواهد بود و آسیب شناسی آنها از نهضت نرم افزاری نیز گوناگون خواهد بود.

جای خالی فلسفه تاریخ تحلیلی

در هر حال همه قبول دارند تنها راهی که پیش رو داریم «انقلاب فرهنگی» است. آفت بزرگ روشنفکری در کل جوامع اسلامی فقدان «فلسفه تاریخ تحلیلی» در تحلیل حوادث اجتماعی است چرا که فلسفه تاریخ به ما حرکت کلی تاریخ و مراحل کلی آن را نشان می دهد. اگر روشنفکری دینی ما فاقد فلسفه تاریخ باشد و سرمشق هایی را که مربوط به دوره گذشته است تجویز کند، راه حل های آن به طور حتم با شکست مواجه خواهد شد. روشنفکری ما تا وقتی که متناسب با وضع تاریخی خود تصمیم گیری و تحلیل نکند و پارادایم ها و سرمشق های متناسب با مرحله های گذشته را ارائه دهد راه حل هایش مواجه با شکست خواهد شد. درک دقیق علل پیشرفت یا انحطاط تمدنها خود راهگشای تمدن سازی است.

یکی از ابزارهای لازم برای ایجاد این تحول معرفتی، انقلاب فرهنگی برای تولید فرهنگ دینی در فضای تولید علم است که البته مقدمه آن استقلال فرهنگی است. اگر جامعه دانشگاهی به استقلال فرهنگی نرسد، یعنی این را درک نکند که علم در فرآیند تحقیقات «تولید» می شود و انسان مولد آن است، قدرت تصرف در علم، تغییر جهت در علم، تغییر سرمشق های علم و پارادایم های آن را نخواهد داشت.

شکستن هژمونی امپریالیزم علمی

پیش فرض اولیه نظریه پردازی و تولید نظر، «طرح سوالات واقعی» در حوزه نظر و «طرح مشکلات واقعی» در حوزه عمل است. بسیاری از سوالات و یا مشکلاتی که در حوزه های فکری و آکادمیک طرح می شود ۱) غیر واقعی، ۲) غیربومی، ۳) جعلی، ۴) تحمیلی و القایی و ۵) غیر ضروری هستند و به مسایل ما و گذشته و حال و آینده ما ربطی ندارد حتی در سطح خواص و نخبگان سوالات غلط زیادی داریم که ابزار عوام فریبی و ژست روشنفکری است.

در حوزه های علمی مختلف به طرح «صورت مساله مشخص» نیاز داریم نه سوال و جواب کلی و نه «سوال غلط و جواب دو پهلو» و نه پاسخ کهنه به سوالات جدید. فضای علمی گاهی باید همزمان در برابر آنارشیسم فکری و هرزگویی و هرج و مرج نظری و نیز دیکتاتوری و هژمونی غرب زده ها و دعوت به سکوت بایستد و کسی حق ندارد به اسم نواندیشی، مرز حقیقت و فضیلت با رذیلت و جهالت را بشکند و لازمه آزاد اندیشی، انضباط و گفتگوی اخلاق مدارانه و غلبه اجتهاد بر تقلید است. اگر مواجهه ما با متون غربی مترتب بر سه مرحله ۱- ترجمه و اقتباس آثار دیگران ۲- حاشیه زنی و نقد ۳- متن نویسی باشد،

حداقلهای تحقق جنبش نرم افزاری آن است که در ابتدای کار در مرحله دوم استقرار کامل بیابیم و سپس به مرحله سوم جهش کنیم. هیچ متن و صفحه علم را بدون اندیشه ورزی و فکر تورق نمی کنیم و بعد از آن متن بدیل خود را جایگزین متن قبلی می کنیم البته چون در اینجا تمرکز ما بر متن است بر این وجه موضوع توجه کردیم و الا چهار ضلع سکولار شدن دانشگاه های ما ۱) اساتید سکولار ۲) متن سکولار ۳) دانشجوی متمایل به سکولاریسم و ۴) هویت دانشکده های علوم انسانی است. هژمونی امپریالیسم علمی(Scientific Imperialism) و جریان «ما نمی توانیم» علمی اجازه نمی دهد اسطوره های علمی علوم انسانی غرب شکسته شود و می خواهند اساتید و دانشجویان ما به مثابه ضبط و پخش عمل کنند. *

*نویسنده: علیرضا معاف