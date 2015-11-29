اربعین نقطه مقابل جنایت و درندگی تکفیری ها است

حجت الاسلام والمسلمین ابوالحسن حسن زاده در جریان بازدید از مرز چذابه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: آنچه در مرزهای شلمچه و چذابه دیدم مجموعه ای از یک عملیات روان و آسان با پذیرایی و خدمات بسیار خوب است که از سوی مردم و مسئولان به زائران ارائه می شود.

وی افزود: مهمترین مشکل موجود این بود که برخی افراد بدون ویزا در مرز حضور پیدا کردند و احتمال زیاد اشکال در حوزه گذرنامه هم دارند.

امام جمعه موقت اهواز تصریح کرد: مسئولان کشوری از طریق رسانه ها دائما اعلام کرده اند که بدون ویزا امکان تردد وجود ندارد ولی باز هم این مراجعات بدون ویزا را شاهد هستیم.

حسن زاده بیان کرد: یکی دیگر از مشکلات موجود بحث تردد از بستان تا مرز چذابه بود که این مشکل کاملا طبیعی است چون جمعیت زیاد معمولا باعث ترافیک جاده ای می شود. البته مسئولان راهنمایی و رانندگی حضور پیدا کرده و کنترل های لازم را انجام می دهند.

وی با اشاره به عبور روان زائران گفت: خدمات دهی موکب ها و مسئولان بسیار خوب بود و خدمات رسانی و خدمتگذاری از سوی مردم و مسئولان بسیار بهتر از سال های گذشته بوده است.

امام جمعه موقت اهواز عنوان کرد: همه افراد آنچه را که در توان داشتند به کار گرفته و به خدمات رسانی به زائران مشغول هستند. به هر حال برخی از مشکلات موجود طبیعی است چون جمعیت بسیاری به مرزها مراجعه می کنند.

حسن زاده یادآور شد: مسئولان مختلف کشوری و استانی در مرزها حضور داشته و روند خدمات رسانی به زائران را از نزدیک بررسی می کنند و این نشان از اهمیت بالای موضوع زائران حسینی است. این حضور کمک می کند تا مشکلات بسیاری از زائران هرچه سریعتر حل شود.

وی تأکید کرد: حضور میلیونی زائران در سراسر دنیا برای مردم بی نظیر است و پیام آزادگی، سرافرازی، عزت، مهر، انسان دوستی و نوع دوستی را به همه مخابره می کند.

امام جمعه موقت اهواز ادامه داد: اربعین نقطه مقابل گردهمایی تکفیری ها که جنایت و درندگی می کنند، است که پیام مهر، محبت، صفا، عزت و آزادگی را به همه جهان مخابره می کند.