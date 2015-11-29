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۸ آذر ۱۳۹۴، ۱۴:۴۵

با هدف احیای جنگلها و مراتع؛

طرح ملی جنگلانه در دامغان اجرا می شود

طرح ملی جنگلانه در دامغان اجرا می شود

دامغان - مدیر عامل جمعیت اتحاد سبز استان سمنان از اجرای طرح ملی جنگلانه برای نخستین بار در دامغان خبر داد و گفت: این طرح به همت تمامی دلسوزان طبیعت این مرز و بوم شکل گرفته است.

حسین عبدالهیان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به اجرای طرح ملی جنگلانه روز بیست و هفتم آذر ماه سال جاری در دامغان اظهار داشت: این طرح با هدف احیای و ترمیم رویشگاه های جنگلی و مرتعی با مشارکت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان و در راستای ادای دین به طبیعت اجرا می شود.

وی با بیان اینکه این پروژه کاملاً متکی به توان تشکل ها و سازمان های غیر دولتی و جوامع محلی و علاقمندان به طبیعت است، خاطر نشان کرد: این طرح با ایده پردازی و هماهنگی های خانه فرهنگ بوم گردان پارس و به همت تمامی عاشقان و دلسوزان طبیعت این مرز و بوم شکل گرفته است.

مدیر عامل جمعیت اتحاد سبز استان سمنان اضافه کرد: عرصه های آسیب دیده جنگلی و مرتعی شهرستان با مشورت کارشناسان مرتبط مشخص شده که در هر منطقه با توجه به شرایط اقلیمی خاص خود، انواع درختان و گیاهانی که سازگاری مناسبی با آن اقلیم دارند کاشته خواهد شد.

امیر عبدالهیان ضمن بیان اینکه عرصه های کاشت بذر و یا نهال جزو مناطق قرق شده است، گفت: اولا در این عرصه ها چرای دام ممنوع است و ثانیاً باید آبیاری بذرهای کاشته شده توسط اداره منابع طبیعی و آبخیزداری و یا جوامع محلی قابل اجرا باشد.

۸۰ هزار و ۳۰۳ هکتار از سطح شهرستان دامغان را جنگل تشکیل می دهد که ۲۲.۷ درصد از سطح کل استان را به خود اختصاص داده است.

کد مطلب 2982674

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