  1. هنر
  2. سینمای ایران
۸ آذر ۱۳۹۴، ۱۴:۴۸

تیزر سینمایی «دختر شینا» به جشنواره «عمار» رفت

تیزر سینمایی «دختر شینا» به جشنواره «عمار» رفت

تیزر سینمایی کتاب «دختر شینا» که به کارگردانی محمدباقر مفیدی‌کیا و تهیه‌کنندگی مرکز رسانه‌ای شیرازه تولید شده است در ششمین جشنواره عمار حاضر می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیزر سینمایی کتاب «دختر شینا» ساخته محمدباقر مفیدی‌کیا به منظور معرفی کتاب «دختر شینا» که شامل خاطرات زنده‌یاد قدم‌خیر محمدی کنعان است تهیه شده و در ششمین جشنواره «عمار» حضور یافته است.

 این تیزر سینمایی که در آن الیکا عبدالرزاقی و امید زندگانی برشی از کتاب را بازسازی کرده‌اند، قرار است در تلویزیون و سینماهای سراسر کشور به نمایش در آید.

کتاب «دختر شینا» نوشته بهناز ضرابی‌زاده روایتی زنانه از جنگ و دفاع مقدس است که تاکنون بیش از یک‌ صدهزار نسخه از آن به‌ فروش رفته و در طی شش‌ ماه اخیر از آثار پرفروش‌ بازار کتاب بوده است.

کد مطلب 2982675
عطیه موذن

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها