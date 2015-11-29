تیزر سینمایی «دختر شینا» به جشنواره «عمار» رفت

به گزارش خبرگزاری مهر، تیزر سینمایی کتاب «دختر شینا» ساخته محمدباقر مفیدی‌کیا به منظور معرفی کتاب «دختر شینا» که شامل خاطرات زنده‌یاد قدم‌خیر محمدی کنعان است تهیه شده و در ششمین جشنواره «عمار» حضور یافته است.

این تیزر سینمایی که در آن الیکا عبدالرزاقی و امید زندگانی برشی از کتاب را بازسازی کرده‌اند، قرار است در تلویزیون و سینماهای سراسر کشور به نمایش در آید.

کتاب «دختر شینا» نوشته بهناز ضرابی‌زاده روایتی زنانه از جنگ و دفاع مقدس است که تاکنون بیش از یک‌ صدهزار نسخه از آن به‌ فروش رفته و در طی شش‌ ماه اخیر از آثار پرفروش‌ بازار کتاب بوده است.