دستگاههای فرهنگی از کمبود اعتبار رنج می برند

به گزارش خبرنگار مهر، فتاح محمدی بعدازظهر یکشنبه در بازدید از حوزه هنری استان افزود: امیدوارم شرایط اعتباری در کشور بهتر شود تا بتوانیم حوزه فرهنگ را مظلومیت نجات دهیم.

وی توسعه فرهنگی را مبنا و پایه توسعه در کشور دانست و اظهار داشت: اقدامات حوزه هنری استان در توسعه فرهنگ دفاع مقدس و انقلاب اسلامی قابل تقدیر است.

محمدی دفاع مقدس را دوران برجسته ای در تاریخ کشور دانست و افزود: دفاع مقدس دست آوردهای بی شماری برای کشور و همه آزادیخواهان دنیا داشته است.

معاون استاندار به فعالیت های حوزه هنری در زمینه ادبیات دفاع مقدس و انقلاب اشاره کرد و گفت: نشر و ترویج این فرهنگ نقش مهمی در مصونیت بخشیدن جامعه در برابر توطئه های دشمنان دارد.

وی تصریح کرد: دشمنان از ابتدای انقلاب تاکنون به دنبال تضعیف انقلاب اسلامی بودند اما هیچ گاه به خواسته خود نرسیدند و اکنون اذعان کرده اند که می توان چالش ها و بحرانهای دنیا را با جمهوری اسلامی مدیریت کرد.

محمدی دستگاههای فرهنگی را افسران خط مقدم جنگ نرم دانست و گفت: این دستگاهها در انجام فعالیتهای فرهنگی و هنری باید حمایت شوند.

حوزه هنری نیازمند ساختمان ملکی است

رئیس حوزه هنری استان هم در این بازدید گفت: حوزه هنری این استان هنوز در ساختمان استیجاری فعالیت می کند.

علی هوشمند افزود: هنرمندان این حوزه از زیرساختهای فرهنگی و هنری همچون نگارخانه، سالن نمایش، سینما و ... برخوردار نیستند.

وی آموزش را نیاز ضروری هنرمندان این استان دانست و گفت: این استان نیازمند پرورش و شکوفایی استعدادهای هنری جوانانش است.

وی از حمایت های معاون سیاسی و امنیتی استاندار از دستگاههای فرهنگی استان تقدیر کرد و بیان داشت: نگاه فرهنگی و دلسوزی پدرانه شما نسبت به نهادهای فرهنگی موجب تقویت روحیه مدیران فرهنگی شده است.

هوشمند همچنین از در دست گردآوری و چاپ بودن ۱۷ کتاب در این حوزه در بخش های ادبیات پایداری، شعر و داستان و پژوهش خبرداد.

وی افزود: از ابتدای سال جاری تا کنون دو فیلم در این حوزه تولید شده و یک فیلم مستند با موضوع آیین های عزاداری زنان در ماه محرم در دست تهیه است.

رئیس حوزه هنری استان گفت: یک آلبوم موسیقی محلی و یک قطعه موسیقی با موضوع فاجعه منا نیز در این استان در دست تولید است.

وی یادآور شد: از ابتدای سالجاری تاکنون بیش از ۱۰ نمایشگاه تجسمی در بخش های مختلف نیز در این حوزه برگزار شده است.