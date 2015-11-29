سعید عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر، به خبر احتمال تغییر سرمربی و مدیریت این باشگاه واکنش نشان داد و تاکید کرد که چنین خبری «جوسازی عدهای است که قبلا از باشگاه ارتزاق میکردهاند و حالا دستشان قطع شده است». مدیرعامل تراکتورسازی همچنین تاکید کرد که تونی اولیویرا اعلام کرده که از بازگشت به ایران پشیمان است:
* آقای عباسی! برای چندمین روز متوالی خبری از تغییر و تحول در باشگاه تراکتورسازی منتشر شده است. آیا برکناری تونی اولیویرا و یا تغییر شما به عنوان مدیرعامل باشگاه صحت دارد؟
- من در چند هفته گذشته در اینباره صحبت کردهام و باز هم میگویم چنین چیزی صحت ندارد. چند سایت و رسانه هستند که از اول فصل و قبل از شروع مسابقات علیه ما هجمه میسازند. یکسری از دوستان تمایل دارند مدام صحبت کنند. اینها کارشان را با بحث بومی و غیر بومی بودن باشگاه و تیم شروع کردند و مدام درباره تغییر سرمربی و مدیرعامل، بحث لیدرها و سایر موارد در رسانهها جوسازی میکنند. یکسری دوست دارند همیشه حاشیه ایجاد کنند و اینکه چه کسانی از آن منفعت میبرند، اصل ماجرا است.
* شما این جریان را میشناسید؟ چرا جلوی این جریان گرفته نمیشود؟
- مشخص است که این جریان به چه سمتی میرود. در حالی که هیات مدیره حساب و کتاب دارد و همه چیز نظم گرفته است. ما در مدت فعالیتمان در باشگاه به سمت شفافسازی قدم برداشتهایم و تلاشمان این بوده که ضمن درآمدزایی، در بحث ارتقای کیفی و شفافیت مالی هم اقدامات خوبی داشته باشیم. از همان روز اول هم که کارمان شروع شد، با یکسری موانع دست و پنجه نرم کردیم.
* یعنی اقدامات شما در تضاد با منافع عدهای است که بیرون از گود هستند؟
- به هر حال این تغییر و تحولات به ضرر یک عده است. یک عده که از باشگاه ارتزاق میکردند و حالا دستشان قطع شده است، آرام نمینشینند. آنها گاهی در رسانهها و با استفاده از تعداد محدودی از اهالی رسانه جوسازی میکنند. اگر سال گذشته به حاشیهسازی آنها ورود نکردیم به این خاطر بود که تیم نتایج خوبی میگرفت. امسال هم که نتایج مطلوب نبوده، از همان ابتدای فصل شروع کردند و گفتند که تراکتورسازی پادگان شده است و کلی سرباز گرفته است. خب مگر ملوان سرباز ندارد؟ مگر در تیم فجرسپاسی و نیروی زمینی سرباز نیست؟ چرا مدام بحث جدایی سربازان ما مطرح میشود؟
* واکنش تونی اولیویرا به این مسائل چه بوده است؟
- این جوسازیها از کوچکترین مسائل شروع شده و مدام آنها را بر سر تونی اولیویرا میزنند. الان هیچ نشست خبری نیست که یقه گیری نشود و اعصاب سرمربی ما را خرد نکنند. آنقدر فشار روی سرمربی تراکتورسازی آوردهاند که تونی خسته شده است. همین موضوع باعث شده بازدهی او کمتر شود و روی بازیکنان هم تاثیر بگذارد. ما هرچقدر میخواهیم حُسن ظن داشته باشیم، نمیشود.
* به مسائل مالی باشگاه هم در این فصل انتقادات زیادی وارد بوده است.
- ما بهترین پرداختی را در میان باشگاهها داشتهایم بخصوص از نظر یکسان بودن پرداختیها. یکسری از بازیکنان از سالهای گذشته طلب دارند که سعی کردیم آنها را هم پرداخت کنیم ولی این بدهیها کمر ما را شکسته است. از یکطرف اگر بخواهیم آنها را پرداخت کنیم، پولی برای باشگاه نمیماند و از طرف دیگر نمیتوانیم آنها را نادیده بگیریم. در این شرایط آکادمی ما به سختی و با کمترین هزینه کار میکند و در سه رده سنی در لیگهای مختلف به میدان میرود. اگر تا الان جوابگوی این شایعه سازها نبودیم به این خاطر بود که تیم به حاشیه نرود.
* موج جدید شایعات درباره بازگشت امیرقلعه نویی و رسول خطیبی است. آیا از طرف باشگاه با این مربیان صحبت شده است؟
- در تبریز چیزی که زیاد است، شایعه است. شب میخوابیم و صبح بلند میشویم میگویند عباسی با قلعه نویی صحبت کرده است یا با فلان مربی مذاکره داشته. قطعا درباره باشگاه، هیات مدیره تصمیم نهایی را میگیرد و مدیرعامل صرفا مجری تصمیمات است. بجز هیات مدیره، هیچکس برای باشگاه تصمیم نمی گیرد.
* آیا خودتان با تونی بحثی برای جدایی داشتهاید؟
- بحث ما این نبوده که با او صحبت کنیم که برود یا بماند. الان یک کنفرانس خبری نیست که عوامل حضرات در آن نباشند و اعصاب تونی را خراب نکنند. من ناراحتم که فشار روی او زیاد و خودش خسته شده است. گاهی بعد از نشستهای خبری با سرمربی تیم جلسه داشتهام که او بعضی اوقات از برگشتن به تراکتورسازی اظهار پشیمانی کرده است. تونی میگفت به حضور شما باعث شد من به تراکتورسازی برگردم ولی فکر نمیکردم شرایط اینطور باشد.
* منظور تونی از این شرایط چیست؟
- اینکه هر روز یک شایعه جدید به راه بیفتد و یک نفر را به عنوان جانشین مدیرعامل یا سرمربی معرفی کنند. کار در این وضعیت سخت میشود. در حالی که ما امسال از نظر مالی بهترین پرداختی را داشتهایم. خوشبختانه با سامانه ۳۰۹۰ قرارداد بستیم و امیدواریم مسائل مالی خوب پوشش داده شود. دل ما به هواداران خوش است و هواداران فهیم خودشان تشخیص میدهند که چه کسانی کار میکنند و چه کسانی مشکلساز هستند.
* شما بارها در مصاحبههایتان روی شفافسازی در باشگاه تراکتورسازی تاکید کردهاید. آیا پیش از این در باشگاه شفافسازی نبوده و پروندهای وجود داشته است؟
- ما خودمان دوست نداریم حاشیه سازی کنیم ولی گویا یکسری دوست دارند که ما را تحریک کنند. هدف ما از شفاف سازی این بوده که خیال هواداران را راحت کنیم که زد و بندی در باشگاه وجود ندارد. در همین ارتباط ما حتی یک ریال به مدیر برنامه بازیکنان ندادهایم و با خود بازیکنان مستقیم صحبت کردهایم در حالی که در بعضی باشگاهها ۵۰ درصد قرارداد بازیکنان به مدیربرنامهها داده میشود. ما در بحث قراردادها شفاف عمل کردهایم و حتی حاضریم قراردادها را در اختیار هر کسی که بخواهد بگذاریم.
* بحث جدایی بازیکنان سرباز تراکتورسازی به کجا رسید؟ آیا مشخص است کدام بازیکنان نیم فصل تبریز را ترک میکنند؟
- نه بحث شروع و نه بحث اتمام سربازی بازیکنان در اختیار ما نیست ولی تا الان هیچ اثری از کسر خدمت بازیکنان نداریم. فقط کسری خدمت است که باعث میشود دوران سربازی زودتر از موعد مقرر تمام شود که تا امروز هم هیچ نامهای در این ارتباط به دست ما نرسیده است. تنها فرید بهزادی با اتمام دوران خدمت به صبای قم برگشت. سامان نریمان جهان و سعید آقایی هم دو بازیکنی هستند که دوران خدمتشان تمام شده است ولی در حال رایزنی با مسئولان و مالک باشگاه گسترش فولاد هستیم تا بتوانیم این بازیکنان را در اختیار داشته باشیم.
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