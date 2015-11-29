بخشی از باقیمانده آزادراه قزوین- رشت امسال به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری گیلان، محمدعلی نجفی صبح یکشنبه به همراه معاون وزیر راه و شهرسازی، رئیس مجمع نمایندگان استان، فرماندار رودبار و مدیر کل راه و شهرسازی از پروژه آزاد راه قزوین - رشت بازدید کرد.

وی در حاشیه این بازدید گفت: با تأکید دولت و تأمین اعتبارات از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی، بخشی از ۱۱ کیلومتر باقی مانده آزاد راه قزوین- رشت در حال آماده شدن است.

نماینده عالی دولت در گیلان با بیان اینکه ۱۱.۴ کیلومتر از آزاده راه قزوین رشت باقیمانده بود که بعد از سفر رئیس جمهور به گیلان شاهد اختصاص اعتبارات بیشتری در این بخش بودیم، افزود: بر این اساس دولت و وزارت راه و شهرسازی مصمم شدند تا این پروژه علی رغم اینکه قطعات سختی شامل تونل و پل‌ها را شامل می شد در قالب سه قطعه به اتمام برسد.

نجفی به بهره‌ برداری بخش اول از قطعات باقیمانده در سال گذشته به طول ۹۰۰ متر اشاره کرد و گفت: در این مرحله نیز ساخت سه هزار و ۲۰۰ متر که شامل ۵۰ درصد تونل و ۲۰ درصد پل است در حال اجرا است که یک مسیر آن تا پایان امسال به بهره برداری می رسد.

وی بر ضرورت آماده سازی هر دو باند رفت و برگشت این قطعه به جهت کاهش فشار بار ترافیک در پایان سال ۹۴ تأکید و تصریح کرد: با توجه به کمک اعتباری که از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی صورت گرفته است انتظار داریم پیمانکار هر دو باند رفت و برگشت مسیر را تا شب عید آماده کند.

استاندار گیلان به رفع برخی موانع استانی و شهرستانی اشاره کرد و افزود: باید نگاه مدیران راه و شهرسازی و نیز مجریان این پروژه صرفاً به پایان این بخش تا پایان اسفند ۹۴ باشد تا با تزریق ماشین آلات و نیروی انسانی بر عملیاتی شدن خواست مردم و دولت اهتمام ورزند.