گزارش تكميلي "مهر" از هجدهمين دوره رقابتهاي تكواندو جام فجر

به گزارش خبرنگار" مهر" درآخرين روز اين مسابقات جمعه رقابتهاي اوزان فرد برگزار شد كه درنهايت هر 4 مدال طلا به نمايندگان كشورمان در تيم هاي مختلف تعلق گرفت.

* نفجم طلاي وزن اول را گرفت

در وزن اول ( 54- كيلوگرم) 10 تكواندو كارحضور داشتند كه فيض الله نفجم نايب قهرمان سال 2005 جهان با كسب 3 پيروزي صاحب مدال طلا شد. وي دوراول ليص قيصري از منطقه آزاد چابهار را شكست داد ، پس محمد البخيط از اردون را پشت سرگذاشت و درنهايت هم با پيروزي برابركيوان حجي زواره ازكرمانشاه به مدال طلا دست يافت. حجي زواره نقره گرفت و " ونينسته مورال " از اسپانيا به همرا البخيط از اردون به مدال برنز مشترك دست يافتند.

* معتمد هم طلايي شد

در وزن سوم هم طلا به ايران رسيد . محمدرضا معتمد در تيم دانشگاه آزاد در ميان 14 تكواندو كاربا 4 پيروزي قهرمان شد. وي ابتدا فرشاد جروقي ازاميد ايران را شكست داد. سپس از سد رضا بابادي ازمنطقه آزاد چابهار گذشت. در دور سوم هم " توماس گايتوگو" از اردن را در مرحله نيمه نهايي از بيش رو برداشت و دربازي نهايي هم مقابل " ليونزمنوز" ازاسپانيا قرارگرفت و با ارائه يك مبارزه منطقي حريف خود را شكست داد و طلا گرفت. نماينده اسپانيا دراين وزن نقره گرفت و مهديزاده ازپاس به همراه " گاتيوگو" از اردن هم به مدال برنزدست يافتند.

* ساعي هم طلا گرفت و هم ستاره شد

هادي ساعي تكواندو شايسته كشورمان پاي خيلي ازعلاقمندان به تكواندو را به سالن شهيد افراسيابي كشاند. او كه در وزن پنجم مبارزه مي كرد ، دوراول روح الله طالبي ازاميد ايران را شكست داد. پس "عبدالرحيم ال شافتي" نماينده اردن را با شكست بدرقه كرد و دربازي مرحله نيمه نهايي به ديدار " هائووانگ " ازچين رفت.

ساعي كه ازآمادگي بدني به دوربود اين بازي را 2-3 به نفع خود خاتمه داد و به فينال رفت. " دلنگ " چيني يك تكواندو كارجوان ، خوش تكنيك با قامتي مناسب بود كه درآينده از او بيشتر خواهيم شنيد. ساعي درديدارپاياني مي بايست برابر " دائه سان چو" قرارمي گرفت كه كره اي به دليل آسيب ديدگي حاضربه مسابقه نشد.

نماينده كره نقره گرفت و حميد سرآباداني از پاس به همراه وانگ ازچين به مدال برنز دست يافتند. ساعي با اين مبارزات ستاره جام هجدهم شد.

* كرمي بدون فينال طلا گرفت

اعجوبه تكواندو ايران درجام هجدهم صاحب مدال طلا شد . يوسف كرمي در ميان 13 تكواندو كار دور اول " يامانوكل يرنر" از قزاقستان را شكست داد پس برابر افشين ساكت از منطقه آزاد چهابهار پيروز شد . درمرحله نيمه نهايي مقابل " راساشاتسخكي " از بلاروس درپايان راند سوم به تساوي 4-4 دست يافت. اما درراند طلايي با گرفتن يك امتيازپيروز شد و به فينال رفت. كرمي به دليل آسيب ديدگي رضا ايمانزاده از دانشگاه آزاد درديدارپاياني طلا گرفت . ايمانزاده نقره گرفت و شكريجان از تاجيكستان و " شانسخكي" از بلاروس هم برنز گرفتند.

* داوري ضعيف بود

قضاوت داوران در اين دوره چنگي به دل نزد. متاسفانه تغيير سيستم داوري و استفاده ازقوانين جديد بهانه اي شد تا اشكالات داوري ناديده گرفته شود، بهزاد خداداد و محمدرضا مهديزاده اسيرهمين اشتباهات واضح وروشن شدند. ضرباتي كه خداداد زد و امتيازنگرفت هيچكس نمي تواند انكار كند. اينكه چه زماني داوران ما مي خواهند خوب قضاوت كنند مشخص نيست. اين اشتباهات را نمي توان به صاحب ميهمان نوازي گذاشت شايد تغيير در راس كميته داوران و ايجاد تمهيدات لازم تا حدودي اشكالات را كاهش دهد.

* برگزاري مناسب

جام هجدهم عصر جمعه به تاريخ پيوست. اين دوره از رقابتها با حضورتيم هاي خوب دنيا ازسطح فني بسياربالايي برخوردار بود. درواقع شركت 3 تيم اول دنيا دراين مسابقات باعث شد رقابتهاي جذاب و بدني را شاهد باشيم . كميته برگزاري اين مسابقات با سازماندهي مناسب و برنامه ريزي دقيق مسابقات را به نحو مطلوب برگزار كردند. سهرابي ، نوذري و نظم ده با تلاش شبانه روزي خود اين رقابتها را با نظم و ترتيب خاصي در سالن شهيد افراسيابي كه به بهترين شكل تزيين شده بود برگزار كردند.