۶ هزار بیمار خاص کشور از قهرمانان ورزشی کشور هستند

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود اشرفی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: مأموریت فدراسیون از قهرمانپروری به ورزش همگانی تغییریافته است، هدف قهرمانپروری نیست بلکه هدف تحت پوشش قرار دادن بیماران خاص است.
دبیر فدراسیون بیماران خاص و پیوند اعضا گفت: بیماران خاص در رشتههای ورزشی دو میدانی، تنیس روی میز، بدمینتون، بولینگ و دوچرخهسواری فعالیت میکنند.
اشرفی با اشاره به اینکه جامعه هدف فدراسیون، بیماران خاص دیابتی، هموفیلی، تالاسمی، همودیالیزی و پیوند اعضاء هستند، گفت: این بیماران ۸ الی ۱۰ درصد از جمعیت کشور را تشکیل میدهند و این بیماران نیاز به توجه خاص و ویژه نیاز دارند.
وی از وجود ۶ هزار ورزشکار قهرمان دارای بیماری خاص در کشور خبر داد تأکید کرد: ۸ الی ۱۰ میلیون بیمار دیابتی در کشور شناختهشده و حدود یک الی ۱.۵ میلیون نفر را هم بیماران هموفیلی و تالاسمی تشکیل میدهند.
دبیر فدراسیون بیماران خاص و پیوند اعضا، پیشگیری را کمهزینه تر از درمان اعلام کرد و گفت: توجه به بحث پیشگیری جلوی هزینههای سنگین برای درمان را میگیرد و باعث صرفهجویی میشود.
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