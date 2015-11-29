۶ هزار بیمار خاص کشور از قهرمانان ورزشی کشور هستند

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود اشرفی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: مأموریت فدراسیون از قهرمان‌پروری به ورزش همگانی تغییریافته است، هدف قهرمان‌پروری نیست بلکه هدف تحت پوشش قرار دادن بیماران خاص است.

دبیر فدراسیون بیماران خاص و پیوند اعضا گفت: بیماران خاص در رشته‌های ورزشی دو میدانی، تنیس روی میز، بدمینتون، بولینگ و دوچرخه‌سواری فعالیت می‌کنند.

اشرفی با اشاره به اینکه جامعه هدف فدراسیون، بیماران خاص دیابتی، هموفیلی، تالاسمی، همودیالیزی و پیوند اعضاء هستند، گفت: این بیماران ۸ الی ۱۰ درصد از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند و این بیماران نیاز به توجه خاص و ویژه نیاز دارند.

وی از وجود ۶ هزار ورزشکار قهرمان دارای بیماری خاص در کشور خبر داد تأکید کرد: ۸ الی ۱۰ میلیون بیمار دیابتی در کشور شناخته‌شده و حدود یک الی ۱.۵ میلیون نفر را هم بیماران هموفیلی و تالاسمی تشکیل می‌دهند.

دبیر فدراسیون بیماران خاص و پیوند اعضا، پیشگیری را کم‌هزینه تر از درمان اعلام کرد و گفت: توجه به بحث پیشگیری جلوی هزینه‌های سنگین برای درمان را می‌گیرد و باعث صرفه‌جویی می‌شود.