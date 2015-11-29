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۸ آذر ۱۳۹۴، ۱۶:۰۹

دبیر فدراسیون بیماران خاص و پیوند اعضا:

۶ هزار بیمار خاص کشور از قهرمانان ورزشی کشور هستند

۶ هزار بیمار خاص کشور از قهرمانان ورزشی کشور هستند

زنجان-دبیر فدراسیون بیماران خاص و پیوند اعضا از وجود شش هزار ورزشکار قهرمان کشوری که بیمار خاص هستند خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود اشرفی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: مأموریت فدراسیون از قهرمان‌پروری به ورزش همگانی تغییریافته است، هدف قهرمان‌پروری نیست بلکه  هدف تحت پوشش قرار دادن بیماران خاص است.

دبیر فدراسیون بیماران خاص و پیوند اعضا گفت: بیماران خاص در رشته‌های ورزشی دو میدانی، تنیس  روی میز، بدمینتون، بولینگ و دوچرخه‌سواری فعالیت می‌کنند.

اشرفی با اشاره به اینکه جامعه هدف فدراسیون، بیماران خاص دیابتی، هموفیلی، تالاسمی، همودیالیزی و پیوند اعضاء هستند، گفت:  این بیماران ۸ الی ۱۰ درصد از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند و این بیماران نیاز به توجه خاص و ویژه نیاز دارند.

وی از وجود ۶ هزار ورزشکار قهرمان دارای بیماری خاص در کشور خبر داد تأکید کرد: ۸ الی ۱۰ میلیون  بیمار دیابتی در کشور شناخته‌شده و حدود یک الی ۱.۵ میلیون نفر را هم بیماران هموفیلی و تالاسمی تشکیل می‌دهند.

دبیر فدراسیون بیماران خاص و پیوند اعضا، پیشگیری را کم‌هزینه تر از درمان اعلام کرد و گفت: توجه به بحث پیشگیری جلوی  هزینه‌های سنگین برای درمان را می‌گیرد و باعث صرفه‌جویی می‌شود.

کد مطلب 2982697

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