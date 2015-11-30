بهمن نامورمطلق در گفتگو با خبرنگار مهرگفت: ما از بخش خصوصی برای راه‌اندازی فروشگاه‌های زنجیره‌ای صنایع دستی، با الگویی شبیه به شهر کتاب‌‌ها حمایت می‌کنیم و امکاناتی را در اختیارشان می‌گذاریم.

معاون صنایع دستی کشور یکی از شعارهای معاونت صنایع دستی و اهداف برنامه ششم توسعه را «هر شهر، یک بازارچه» دانست و افزود: هدف ما این است تا با احیای هنرهای سنتی و صنایع دستی، تعداد گردشگران بیشتری را جذب کنیم از این‌رو به ساخت بازارچه‌های دائمی و همچنین مرمت بازارچه‌های قدیمی پرداخته‌ایم.

نامورمطلق از راه‌اندازی نخستین بازارچه دائم صنایع دستی شمال استان فارس و ششمین بازارچه دائم صنایع دستی کشور در شهرستان آباده خبر داد و گفت: شکل گیری بازارچه های دائم صنایع دستی همچنین راه اندازی حراجی های صنایع دستی از جمله اقدامات موثری است که تاثیر بسزایی در رونق و توسعه این فرآورده‌ها و حمایت از تولیدکنندگان دارد.

این استاد دانشگاه ادامه داد: منبت و گیوه آباده از جمله صنایع دستی شاخص ایرانی هستند که باید با طراحی جدید وارد بازار شوند و امیدواریم با شکل‌گیری تیمچه صرافیان، این اتفاق بیفتد. چراکه با مرمت این بازارچه، ۱۷ تا ۲۰ غرفه در اختیار هنرمندان استان فارس قرار می گیرد تا محصولات خود را ارائه دهند.

نامورمطلق همچنین به مرمت و احیای بازارچه‌های قدیمی اشاره و بیان کرد: ما بازارچه‌های قدیمی در شهرهای مختلف را شناسایی و با اداره کل میراث فرهنگی در استان‌های مختلف مذاکره کرده‌ایم تا این بازارچه‌ها مرمت و احیا شوند. عودلاجان در منطقه ۱۲ تهران، یکی دیگر از این بازارچه‌هاست.

معاون صنایع دستی از برگزاری حراجی‌های مختلف خبر داد و افزود: تا کنون حراجی های متعددی در پایتخت برگزار شده و استان های اصفهان و خراسان رضوی نیز برای برگزاری این حراجی ها اعلام آمادگی کرده اند که امیدواریم فارس نیز متقاضی بعدی این حراجی ها باشد. چرا که بسیاری از تولیدات هنرمندان به دلیل فاخر بودن در بازارچه ها و مغازه ها به فروش نمی رسند از این رو برگزاری حراجی های بزرگ برای فروش این محصولات یک ضرورت است.

نامورمطلق هچنین به راه اندازی فروشگاه های مجازی صنایع دستی در سطح کشور اشاره کرد و افزود : با توجه به تعدد تولیدات صنایع دستی در فارس فروش مجازی محصولات در این استان ضروری است و باید این فروشگاه ها در فارس رونق بیشتری بگیرد.