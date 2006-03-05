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۱۴ اسفند ۱۳۸۴، ۱۴:۰۸

به دلايلي چون كاهش قيمت نسبت به بازارهاي جهاني و افزايش كيفيت ؛

ايران به يكي از خريداران عمده كاغذ از چين تبديل مي شود

ايران به يكي از خريداران عمده كاغذ از چين تبديل مي شود

اگرچه در سالهاي اخير واردكنندگان كاغذ تمايل كمتري به وادرات اين كالا از كشور چين داشتند ، با استقرار شركت هاي چند مليتي توليد كاغذ در چين ، به نظر مي رسد نگاه تجار ايراني نسبت به توليد كنندگان چيني در حال تغيير است و در آينده اي نزديك ايران به يكي از واردكنندگان عمده كاغذ از چين تبديل خواهد شد .

به گزارش خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، در بحران كاغذ سال 1383 و در شرايطي كه كاغذ 70 گرمي مورد نياز ناشران كمياب بود ، برخي از تجار و دلالان كاغذ اقدام به واردات انبوه  كاغذ هاي چيني كردند و اين كاغذ تا بندي 370 هزار ريال در بازار خيابان ظهير الاسلام  به فروش مي رفت .

با استقرار شركت فنلاندي " UPM " در چين و احداث يك كارخانه كاغذ سازي در اين كشور ، تعاوني هاي ناشران و كشور و وارد كنندگان دولتي تمايل خود را به واردات كاغذ از چين نشان داده اند و برخي از اين مراكز رايزني هايي را به منظور امكان واردات كاغذ از كارخانه " UPM "  آغاز كرده اند .

همچنين در ماههاي گذشته بازديدهايي از كارخانه هاي توليد كاغذ چنين توسط وارد كنندگان عمده داخلي صورت گرفت و مطالعات اوليه براي اين منظور آغاز شد و يكي از تعاوني هاي كشور در يك نوبت از اين كاغذها به كشور وارد كرده است .

به اعتقاد وارد كنندگان كاغذ خارجي ؛ كالاهاي توليد شده در چين پيش از اين كيفت پايين تري نسبت به توليدات ساير كشور ها داشت و به دليل تراكم و فشردگي كمتر آن قابليت چاپ دورنگ دو رو بر روي كاغذ ها وجود ندارد و چنين چاپي روي اين كاغذ ها به اصطلاح " پشت مي اندازد " همچنين به دليل كدري رنگ كاغذ ، قابليت استفاده براي چاپ كتابهاي ادبي و رمان را ندارند و بيشتر براي كتابهاي كمك آموزشي مورد استفاده قرار مي گيرد .

شركت چند ميلتي " UPM " كه مقر اصلي آن در فنلاند قرار دارد با احداث كارخانه كاغذ سازي بزرگي در چين و ارائه ليسانس توليدات " UPM " در اين كارخانه بر كيفيت توليدات اين شركت نظارت مي كند . به گفته واردكنندگان داخلي كيفيت اين كالا با محصول مشابه توليد شده شركت " UPM " در كشور آلمان و برزيل تفاوتي ندارد .

بهاي كـاغـذ هـاي توليد چـين و روسيه معمولا تا 20 درصد كـمتر از كاغـذهاي توليـد آلـمان ، بـرزيـل و انـدونـزي است  .

به گزارش مهر ، هم اكنون قميت كاغذ وارداتي تعاوني هاي نشر ايران از كشور اندونزي با بهاي هر تن  850 دلار محاسبه مي شود .

تراكم  كاغذ 70 گرمي وارداتي از اندونزي (120در cm ) است و بهاي اين كالا در هشت ماه قبل هم با اين رقم محاسبه مي شده است .

به گزارش مهر ، وضعيت بهاي كاغذ 70 گرمي توليد شده در كشور برزيل هم اين گونه است و بهاي كاغذ 70 گرمي  توليد برزيل هم اكنون بين 800 تا 850 دلار در تن محاسبه مي شود .

اگرچه قميت كاغذ توليد شده در برزيل كمتر از كاغذ هاي وارداتي از بازار هاي آسيايي است اما به دليل تراكم پايين تر آن و بهايي كه بايد بابت حمل اين كالا به بنادر كشور پرداخته شود وارد كنندگان داخلي ترجيح مي دهند تا بيشتر از كاغذهاي توليد اندونزي استفاده كنند .

ارزانترين قميت كاغذ در بازارهاي جهاني متعلق به كاغذ هاي توليد شده در كشور جمهوري خلق چين است كه اين كالا تا هر تن 700 دلار هم معامله مي شود .

هم اكنون كارخانه ( atp ) معتبرترين توليد كاغذ در كشور اندونزي كه ساليانه بالغ بر 700 هزار تن كاغذ توليد مي كنند كه تراكم ، فشردگي و وزن اين كالا ها متفاوت است .

به گزارش مهر برخي از واردكنندگان دولتي كاغذ مورد نياز خود را بر اساس تعهدات و ارتباطاتي كه دارند از دوكارخانه توليد كاغذ در كشور پرتغال و برزيل خريداري مي كنند .

کد مطلب 298279

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