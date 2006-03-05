ايران به يكي از خريداران عمده كاغذ از چين تبديل مي شود

به گزارش خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، در بحران كاغذ سال 1383 و در شرايطي كه كاغذ 70 گرمي مورد نياز ناشران كمياب بود ، برخي از تجار و دلالان كاغذ اقدام به واردات انبوه كاغذ هاي چيني كردند و اين كاغذ تا بندي 370 هزار ريال در بازار خيابان ظهير الاسلام به فروش مي رفت .

با استقرار شركت فنلاندي " UPM " در چين و احداث يك كارخانه كاغذ سازي در اين كشور ، تعاوني هاي ناشران و كشور و وارد كنندگان دولتي تمايل خود را به واردات كاغذ از چين نشان داده اند و برخي از اين مراكز رايزني هايي را به منظور امكان واردات كاغذ از كارخانه " UPM " آغاز كرده اند .

همچنين در ماههاي گذشته بازديدهايي از كارخانه هاي توليد كاغذ چنين توسط وارد كنندگان عمده داخلي صورت گرفت و مطالعات اوليه براي اين منظور آغاز شد و يكي از تعاوني هاي كشور در يك نوبت از اين كاغذها به كشور وارد كرده است .

به اعتقاد وارد كنندگان كاغذ خارجي ؛ كالاهاي توليد شده در چين پيش از اين كيفت پايين تري نسبت به توليدات ساير كشور ها داشت و به دليل تراكم و فشردگي كمتر آن قابليت چاپ دورنگ دو رو بر روي كاغذ ها وجود ندارد و چنين چاپي روي اين كاغذ ها به اصطلاح " پشت مي اندازد " همچنين به دليل كدري رنگ كاغذ ، قابليت استفاده براي چاپ كتابهاي ادبي و رمان را ندارند و بيشتر براي كتابهاي كمك آموزشي مورد استفاده قرار مي گيرد .

شركت چند ميلتي " UPM " كه مقر اصلي آن در فنلاند قرار دارد با احداث كارخانه كاغذ سازي بزرگي در چين و ارائه ليسانس توليدات " UPM " در اين كارخانه بر كيفيت توليدات اين شركت نظارت مي كند . به گفته واردكنندگان داخلي كيفيت اين كالا با محصول مشابه توليد شده شركت " UPM " در كشور آلمان و برزيل تفاوتي ندارد .

بهاي كـاغـذ هـاي توليد چـين و روسيه معمولا تا 20 درصد كـمتر از كاغـذهاي توليـد آلـمان ، بـرزيـل و انـدونـزي است .

به گزارش مهر ، هم اكنون قميت كاغذ وارداتي تعاوني هاي نشر ايران از كشور اندونزي با بهاي هر تن 850 دلار محاسبه مي شود .

تراكم كاغذ 70 گرمي وارداتي از اندونزي (120در cm ) است و بهاي اين كالا در هشت ماه قبل هم با اين رقم محاسبه مي شده است .

به گزارش مهر ، وضعيت بهاي كاغذ 70 گرمي توليد شده در كشور برزيل هم اين گونه است و بهاي كاغذ 70 گرمي توليد برزيل هم اكنون بين 800 تا 850 دلار در تن محاسبه مي شود .

اگرچه قميت كاغذ توليد شده در برزيل كمتر از كاغذ هاي وارداتي از بازار هاي آسيايي است اما به دليل تراكم پايين تر آن و بهايي كه بايد بابت حمل اين كالا به بنادر كشور پرداخته شود وارد كنندگان داخلي ترجيح مي دهند تا بيشتر از كاغذهاي توليد اندونزي استفاده كنند .

ارزانترين قميت كاغذ در بازارهاي جهاني متعلق به كاغذ هاي توليد شده در كشور جمهوري خلق چين است كه اين كالا تا هر تن 700 دلار هم معامله مي شود .

هم اكنون كارخانه ( atp ) معتبرترين توليد كاغذ در كشور اندونزي كه ساليانه بالغ بر 700 هزار تن كاغذ توليد مي كنند كه تراكم ، فشردگي و وزن اين كالا ها متفاوت است .

به گزارش مهر برخي از واردكنندگان دولتي كاغذ مورد نياز خود را بر اساس تعهدات و ارتباطاتي كه دارند از دوكارخانه توليد كاغذ در كشور پرتغال و برزيل خريداري مي كنند .