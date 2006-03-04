گفتگوي عنان با اعضاي دائم شوراي امنيت درباره موضوع هسته اي ايران

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، كوفي عنان در مقر اصلي سازمان ملل در نيويورك با سفراي كشورهاي انگليس و چين وفرانسه و روسيه وآمريكا كه همگي داراي حق وتو هستند و اعضاي دائم شوراي امنيت مي باشند، ديدار ودر اين زمنيه گفتگو كرد.

به گفته وانگ گوان گيا سفير چين در سازمان ملل، دبير كل سازمان ملل با نمايندگان اين كشورها در ديدار گذشته خود از قطر نيز گفتگوهايي را انجام داده بود.

وانگ به خبرنگاران گفت: در پي ديدار با عنان اعتقاد دارد، هنوز زماني باقي مانده است تا راه حلي قابل اطمينان براي موضوع هسته اي ايران پيدا شود و نگراني ها در زمينه برنامه هاي هسته اي اين كشور رفع گردد.

وي در عين حال ابراز اميدواري كرد: گفتگوهاي در حال انجام ميان ايران و روسيه راه خوبي براي پايان يافتن بحران هسته اي ايران باشد.

سفير چين در سازمان ملل در عين حال تاكيد كرد: گفتگوي ايران و اروپايي ها چندان اميدوار كننده نبوده است.

وانگ همچنين گفت : دخاتمي رئيس جمهور سابق ايران در دوحه به وي اطمينان داده است كه برنامه هسته اي ايران براي اهداف صلح آميز است.

نماينده چين افزود: قرار است البرادعي به نيويورك سفر كند و درباره برنامه هسته اي ايران براي كشورهاي عضو شوراي امنيت توضيح دهد.