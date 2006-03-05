مردان رضايت بيشتري از خود دارند

به گزارش خبرگزاري مهر، دانشگاه هاروارد اعلام كرد: تمام تحقيقات حاكي از آن است كه خانمها بيشتر از آقايان به ظاهر خود اهميت مي دهند و تمايل دارند از آنچه در آيينه مي بينند لذت ببرند. به طوري كه 7 تا 8 مورد از هر 10 زن از آنچه در آيينه مي بيند ، رضايت كاملي ندارد.

جالب است بدانيد مردان از آنچه در آيينه مي بينند رضايت بيشتري دارند ، البته اين به دليل آن است كه مردان تصور مثبت تري نسبت به زنان از خود دارند. حتي برخي از آقايان خود را بهتر از آنچه هستند ، مي بينند.

زنان بيشتر از مردان به واسطه ظاهرشان مورد قضاوت قرار مي گيرند و استانداردهاي زيبايي زنان بسيار فراتر از مردان است و مرتب مي خواهند ايده ال باشند. دليل ديگر اينكه زنان برون گراتر هستند و نظر ديگران نسبت به خودشان را بسيار مهم تر از مردان تلقي مي كنند.

نگرش زنان نسبت به خود ريشه در دوران كودكي دارد. كودكان از حدود 2 سالگي خود را در آيينه نگاه مي كنند . بررسيها نشان مي دهد كه دختران در سن پايين تر شروع به رعايت انواع رژيمهاي غذايي مي كنند زيرا تصور مي كنند چاق هستند.

آمارنشان مي دهد 81 درصد از دختران 10 ساله حداقل يك بار تصميم به رعايت رژيم و كاهش وزن گرفته اند و 25 درصد نيز از ظاهر خود ناراضي هستند يا خود را چاق تر از آنچه هستند ، مي بينند.

مطالعات نشان مي دهد پسران بسيار كمتر از دختران خود را مورد انتقاد قرار مي دهند و اين نه تنها شامل چهره ، بلكه شامل اندام نيز مي شود.

تحقيقي كه در دانشگاه هاروارد انجام شده نشان مي دهد: دو سوم از دختران لاغر 12 ساله خود را چاق مي دانند. در 13 سالگي نيمي از آنان از ظاهر خود ناراضي هستند و در17سالگي فقط 3 نفرازهر 10 نفر رژيم نمي گيرند و8 نفر از 10 نفر از چهره اي كه در آيينه مي بينند خوش شان نمي آيد.