آيين نامه جديد اكران با نظر صنوف تدوين شود / شوراي اكران انتخابي باشد

حميد رضا دهقان پور، رئيس دانشكده سينما و تئاتر و عضو هيئت مديره خانه سينما، ضمن بيان اين مطلب، در گفت وگو با خبرگزاري "مهر"، در مورد تدوين آيين نامه جديد اكران گفت : هر آيين نامه جديد اگر قرار است تدوين شود، بايد با نظر كليه صنوف خانه سينما طراحي و نوشته شود.

وي افزود: تنها بسنده كردن به نظر يك سري از كارشناسان وزارت ارشاد و بي توجهي به نقاط مثبت و منفي آيين نامه هاي سابق مشكلي را حل نمي كند. بعد از سالهاي سپري شده از انقلاب، بسياري از دوستان اين تجربه را به دست آورده اند كه آيين نامه اي تدوين شود كه اجرايي باشد، نه آيين نامه اي كه روي كاغذ زيبا باشد، ولي فاقد قدرت اجرايي باشد .

وي در ادامه افزود: خانه سينما، هيئت مديره اش و شوراي صنوف مختلف، بايد يكي از ابزار و عناصر بازوهاي اجرايي اين آيين نامه باشند و نظر مشورتي كانون كارگردانها، كانون فيلمنامه نويسان و پخش كنندگان نيز بايد مورد استفاده قرار گيرد. از طرفي ديگر، يكي از كانونهايي كه مي تواند بسيار مناسب اين كار و مشورت قرار گيرد، كانون مدرسان خانه سينما است، كه از بسياري از اساتيد سينما تشكيل شده است كه هم دستي در اجرا دارند و هم شناختي به مسائل نظري و تئوري هاي سينمايي ايران و جهان دارند و مي توانند بهترين مشاور در اين زمينه باشند.

دهقان پور در مورد طرح اكران آزاد گفت : به هر شيوه اي كه بخواهيد فيلم ها را اكران كنيد، به هرحال، يك سري نظرات مخالف و موافق به وجود مي آيد، چون بحث اكران برمي گردد به بازگشت سرمايه و اگر يك فيلمي در زمان مناسب و درست اكران نشود، به هر حال، سازنده و تهيه كننده اش ممكن است از اين قضيه ناخرسند شوند و يا اعتراض كنند. فكر مي كنم بايد آرام آرام برويم به سمت اينكه زمان اكران فيلمها، نوع سينما و مكان نمايش با گونه و ژانر فيلم يك تناسب خاصي داشته باشد و بازهم اين قضيه امكان پذير نيست، مگر اينكه يك آيين نامه جديدي دوباره تدوين بشود، براساس آن همه نظر بدهند و ماحصل نظرات، جمع بندي بشود و برسند به يك شوراي اكراني كه انتخابي باشد.