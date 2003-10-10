ملوان از علي خسروي شكايت مي كند

به گزارش خبرنگار"مهر" پس از پايان بازي دو تيم تراكتورسازي تبريز وملوان بندرانزلي در چارچوب رقابتهاي ليگ دسته اول آزادگان ، كه با نتيجه 3 بر صفر به سود تراكتور سازي به پايان رسيد ، سرپرست ملوان به سمت صالحي ناظراين ديدار رفت و نسبت به قضاوت علي خسروي داوراين بازي اعتراض كرد .

براساس اين گزارش مسئولان ملوان به ناظراين ديداراعلام كردند درصورتي كه دربازبيني مجدد فيلم بازي مشخص شود علي خسروي به ضرراين تيم سوت زده است آنها از او به فدراسيون فوتبال شكايت خواهند كرد.

ملواني ها اعتقاد دارند داور اين بازي يك پنالتي ناحق براي تراكتورسازي گرفته و يك پنالتي مسلم آنها را ناديده گرفته است.