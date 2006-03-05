منتقدان با عينك كلاسيك " شعر نو " را نقد مي كنند / به بهانه نوسرايي قالب شكسته و محتوا مچاله مي شود

وي درگفتگو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، بابيان اين مطلب افزود : در وهله اول در يك سروده سپيد قواعد خاص شعر نو و سپيد بايد رعايت شود و مسئله مهم تر، شعريت شعر است ، مخاطب بايد درك كند كه مطلب خوانده شده به واقع شعر است و با آن ارتباط برقرار كند .

اين شاعرخاطرنشان كرد : ساده ترين تعريف براي شعرسپيد شعري بدون وزن و قافيه است كه درآن عوامل ديگر شعر به خصوص تصوير، نقش اساسي دارد ، متاسفانه اكثرشاعران قالب را مي شكنند ، با اين گمان كه با شكستن قالب به شعر نو خواهند رسيد ، كه در نهايت محتوا مچاله مي شود .

اين شاعر ادامه داد : عده اي هم قالب ها را مي شكنند اما در محتوا همان شمع و گل و پروانه باقي مي ماند كه هيچ يك از اين دو شعر سپيد به معناي واقعي نيستند ، درست است كه در شعر سپيد قالبها شكسته مي شود اما بايد با اين شكسته شدن تصوير ناب و تازه بيان شود .

وي تصريح كرد : هنوزاكثريت جامعه شاعرو شعرخوان ما باورندارند كه دردنيا يك سري ازمطالبي كه مربوط به شعرهاي قديمي و كلاسيك مي شده ، كنار گذاشته شده است ، بايد دانست كه ادبيات و شعر رياضي نيست كه با معادلات حل شود بلكه بايد مطلب نوشته شده را مخاطب حس كند .

واهه آرمن در پايان گفتگو با مهر گفت : تشويق در هر زمينه اي تاثير گذار است ومي تواند انگيزه سازباشد ، اما بايد دانست كه هيچ قله اي در ادبيات وجود ندارد . درست است كه ما قله هايي بسيار زيبا و بلندي را مي بينيم اما وقتي به بالاترين قله مي رسيم ، در مي يابيم كه دورتر قله هاي زيباتري وجود دارد .