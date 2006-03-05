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۱۴ اسفند ۱۳۸۴، ۱۳:۴۹

در گفتگو با "مهر" عنوان شد:

زندگي كانكسي در بم سال آينده برچيده مي شود

زندگي كانكسي در بم سال آينده برچيده مي شود

فرماندار بم گفت: ساخت و سازها با قوت در حال انجام است و تا پايان سال آينده تمام كانكس ها از سطح شهر جمع آوري مي شود.

مجيد اعتمادي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي مهر ، بزرگترين مشكل مردم بم را كانكس نشيني عنوان و اظهار داشت: هر چند تعداد واحدهاي ساخته شده يا مورد بهره برداري قرار گرفته كم است اما تعداد زيادي از واحدها در مرحله فونداسيون و ايجاد سقف هستند و به طور قطع تا پايان سال آينده ، كار اسكان دائم مردم بم به پايان مي رسد.

به گفته وي ، ساخت و ساز در زمينه اماكن تجاري بسيار كم بوده و استقبال چنداني از سوي مردم صورت نمي گيرد كه البته با توجه به احصاء مشكلات موجود ، اميدواريم از سال آينده اين بخش نيز شتاب لازم را پيدا كند.

فرماندار بم همچنين با تاييد ادعاهاي ديگر مسئولان محلي در خصوص كمبود امكانات و تخت بيمارستاني ، افزود: در زمينه تخت هاي بيمارستاني دولتي با كمبود مواجه هستيم ، البته در مقابل تخت هاي بيمارستانهاي خصوصي خالي است.

وي در پايان گفت: پروژه هاي تاسيسات شهري نيز به طور همزمان در حال اجرا است كه از جمله آنها تعويض شبكه آب شرب  بم است. 

کد مطلب 298357

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