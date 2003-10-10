  1. بین الملل
  2. سایر
۱۸ مهر ۱۳۸۲، ۱۱:۱۶

پاپ ژان پل دوم و اسلاو هاول نامزد دريافت جايزه صلح نوبل شدند

پاپ ژان پل دوم و اسلاو هاول نامزد دريافت جايزه صلح نوبل شدند

پاپ ژان پل دوم و واسلاو هاول رئيس جمهور سابق چك امروز از ميان 165 نامزد در يافت جايزه صلح نوبل به عنوان نامزدهاي نهايي اين جايزه انتخاب شدند.

به گزارش خبر گزاري مهر به نقل از رويترز، ال دانبولت رئيس كميته پنج نفره صلح نوبل امروز بعد از ظهر در اسلو ( نروژ) برنده جايزه 32/1 ميليون دلاري اين كميته را اعلام خواهد كرد.
بنابر اين گزارش تلويزيون نروژ ديشب اعلام كرد :  پاپ ژان پل دوم ، اسلاو هاول نويسنده ورئيس جمهور سابق جمهوري چك و شيرين عبادي وكيل ايراني به عنوان نامزدهاي نهايي دريافت جايزه صلح نوبل انتخاب شدند.
گفتني است آلفرد نوبل مخترع و دانشمند نروژي جايزه نوبل را بنياد نهاد تا كساني كه براي رفاه و آزادي تلاش مي كنند از سوي اين كميته تشويق شوند. 

کد مطلب 29837

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها