پاپ ژان پل دوم و اسلاو هاول نامزد دريافت جايزه صلح نوبل شدند

به گزارش خبر گزاري مهر به نقل از رويترز، ال دانبولت رئيس كميته پنج نفره صلح نوبل امروز بعد از ظهر در اسلو ( نروژ) برنده جايزه 32/1 ميليون دلاري اين كميته را اعلام خواهد كرد.
بنابر اين گزارش تلويزيون نروژ ديشب اعلام كرد : پاپ ژان پل دوم ، اسلاو هاول نويسنده ورئيس جمهور سابق جمهوري چك و شيرين عبادي وكيل ايراني به عنوان نامزدهاي نهايي دريافت جايزه صلح نوبل انتخاب شدند.
گفتني است آلفرد نوبل مخترع و دانشمند نروژي جايزه نوبل را بنياد نهاد تا كساني كه براي رفاه و آزادي تلاش مي كنند از سوي اين كميته تشويق شوند.
پاپ ژان پل دوم و واسلاو هاول رئيس جمهور سابق چك امروز از ميان 165 نامزد در يافت جايزه صلح نوبل به عنوان نامزدهاي نهايي اين جايزه انتخاب شدند.
به گزارش خبر گزاري مهر به نقل از رويترز، ال دانبولت رئيس كميته پنج نفره صلح نوبل امروز بعد از ظهر در اسلو ( نروژ) برنده جايزه 32/1 ميليون دلاري اين كميته را اعلام خواهد كرد.
کد مطلب 29837
نظر شما