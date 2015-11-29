ورزش برای بیماران خاص مولفه مهم و موثر در پیشگیری است

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود اشرفی ظهر یکشنبه در مجمع انتخابات هیئت بیماران خاص و پیوند اعضاء در استان زنجان افزود: کار کردن در مجمع ورزشی بیماران خاص بسیار سخت است و مدیریت جدید ماموریت بسیار بزرگی بردوش دارد.

وی اظهار کرد: بیماران خاص نیاز به توجه دارند و در این میان باید زیر ساخت های لازم برای حضور بیماران خاص در مجمع انتخابات به خوبی دیده شود.

دبیر فدراسیون بیماران خاص و پیوند اعضاء گفت: برای جامعه هدف باید بحث ورزشی مورد توئجه قرار گیرد و می تواند از خیلی از مسائل هم برای آنها الزامی تر باشد.

اشرفی تاکید کرد: بیماران خاص نیاز به حمایت و توجه دارند تا بخشی از آلام و دردهای آنها کم شود و بر این امر اعتقاد داریم که هزینه کردن در حوزه ورزش برای بیماران موثر تر است.

وی افزود: استفاده از تفکر ورزشی برای بیماران خاص هزینه کمتری نسبت به درمان دارد.

دبیر فدراسیون بیماران خاص و پیوند اعضاء تصریح کرد: تفکر ورزشی برای بیماران خاص مولفه مهم و موثر در پیشگیری است وما با انجام فعالیت های ورزشی در این مجمع علاوه بر اینکه در بحث پیشگیری موثر هستیم در درمان هم موثر است.

اشرفی افزود: با یک نگاه ویژه جامعه هدف را مورد توجه قرار دهیم و فدراسیون در هم توان خود به این مجمع کمک می کند.

وی به ظرفیت مهم سازمان های مردم نهاد اشاره کردو گفت: مدیریت جدید و سابق خود یک ظرفیت مهم برای اجرایی کردن برنامه ها در این مجمع است تا فعالیت های ورزشی توسعه پیدا کند.