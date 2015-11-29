وعده پرداخت سود بالا شگرد زن کلاهبردار/تحقیقات ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر اول آذر ماه خانمی با مراجعه به کلانتری ۱۴۱ شهرک راه آهن به مأموران گفت: خانمی به نام پروین (۴۲ ساله) تحت عنوان سرمایه گذاری در زمینه طلاسازی اقدام به گرفتن دهها میلیون تومان وجه نقد از من و بستگانم کرد اما پس از گذشت نزدیک به یک سال اعلام کرد که دیگر قادر به پرداخت سود ماهیانه یا بازپرداخت اصل پول ما نیست.

پرونده در پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ

با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع «کلاهبرداری» و به دستور بازپرس شعبه هفتم دادسرای ناحیه ۵ تهران، پرونده برای رسیدگی در اختیار پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

اظهارات شاکی

شاکی پس از حضور در پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: در حدود یک سال پیش خانمی که از چندی پیش با وی آشنا شده بودم یک روز اعلام کرد که در زمینه طلاسازی سرمایه گذاری کرده؛ با وعده دریافت سود ماهیانه حاصل از سرمایه گذاری، من هم مبلغ ۱۲ میلیون تومان پس اندازم را در اختیارش قرار دادم تا بتوانم هر ماه سود بگیرم. چندین ماه از پرداخت سود به صورت مرتب و در زمان مقرر گذشت و همین موضوع باعث شد تا من سایر بستگان خود را به این خانم معرفی کنم. در مجموع بیش از ۲۰ نفر از بستگان سرمایه ای بالغ بر ۵۰۰ میلیون تومان به این خانم تحویل دادند. چند ماهی، هیچگونه مشکلی در خصوص پرداخت سود از سوی او وجود نداشت اما ناگهان از شهریور ماه امسال او اعلام کرد که دیگر سود و یا اصل پولی را پرداخت نمی کند.

دستگیری متهم

کارآگاهان پایگاه دوم پلیس آگاهی با شناسایی محل سکونت متهم در منطقه شهران، اقدام به دستگیری متهم کردند و در تحقیقات تکمیلی اطلاع پیدا کردند که هیچگونه محل سرمایه گذاری با موضوع کارخانه طلاسازی مورد ادعای متهم وجود خارجی نداشته است. در جریان بازجویی ها متهم دستگیر شده اعتراف کرد که از قبل مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان بدهی داشتم و با استفاده از این شگرد اقدام به جمع آوری مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان کردم بعد از پرداخت چند ماه سود به صاحبان پول ها وقتی دیگر نتوانستم به آنها سود بدهم اعلام ورشکستگی کردم که با شکایت مالباختگان شناسایی و دستگیر شدم.

سرهنگ کارآگاه سعدالله گزافی، رئیس پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: با توجه به اعتراف صریح متهم به کلاهبرداری از مالباختگان، قرار قانونی از سوی مقام قضایی و متهم برای انجام تحقیقات تکمیلی و شناسایی دیگر شکات و مالباختگان در اختیار پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفته است.