پاداش مدال آوران المپیک ریو اعلام شد/ ۳۰۰ سکه برای مدال آوران طلا

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت ورزش و جوانان، نصرالله سجادی اظهارداشت: بر اساس تصمیم جلسه شورای معاونین که در تاریخ ۷ آذرماه برگزار شد، وزیر ورزش و جوانان با ابلاغی به معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای پاداش مدال آوران در بازیهای المپیک و پارالمپیک ۲۰۱۶ ریو را مشخص کرد.

معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان با اشاره به رشد قابل توجه پاداش ها نسبت به المپیک ۲۰۱۲ لندن گفت: به ورزشکارانی که در بازیهای المپیک و پارالمپیک ریو بتوانند مدال طلا کسب کنند ۳۰۰، مدال نقره ۲۰۰ و مدال برنز ۱۲۰ سکه تمام اهدا خواهد شد. این میزان در دوره قبل به ترتیب برای مدال طلا ۲۰۰، نقره ۱۵۰ و برنز ۱۰۰ سکه بود که اکنون شاهد رشد قابل توجه در زمینه اهدا پاداش به مدال آوران هستیم.

سجادی در ادامه با اشاره به پرداخت پاداش به سرمربی تیم های شرکت کننده در این بازیها که ورزشکارانشان توانستند مدال کسب کنند افزود: در این بخش هم ما شاهد رشد بودیم و باید بگویم به سرمربیانی که ورزشکاران تیم هایشان مدال طلا کسب کنند ۱۵۰، نقره ۱۰۰ و برنز ۷۵ سکه تمام اهدا می شود.البته به سرمربی و مربیان خارجی تیم های ملی برابر مواردی که در قراردادشان تعیین شده است از طرف فدراسیون های مربوطه پاداش به آنان پرداخت می شود.

وی افزود: مربی و سرپرست تیم ها یی که ورزشکارانشان موفق به کسب مدال شوند نیز به ترتیب برای مدال طلا ۷۵،نقره ۵۰ و برنز ۴۰ سکه تمام اهدا خواهد شد.

معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان تاکید کرد: چنانچه ورزشکاری بتواند بیشتر از یک مدال کسب کند،فقط به مدال دوم برابر ۵۰ درصد مدال اول پاداش تعلق می گیرد.این امر برای سرمربی تیم هایی که ورزشکارانشان بیشتر از یک مدال کسب کنند هم فقط به مدال دوم برابر همان ۵۰ درصد مدال اول پاداش اهدا خواهد شد.