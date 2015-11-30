۵۰ میلیارد ریال زکات بین مددجویان گیلان توزیع شد

حجت الاسلام حامد آزمایش در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مبلغ ۵۰ میلیارد ریال از ابتدای امسال بین مددجویان توزیع شده، اظهار کرد: زکات جمع آوری شده در هر روستا به نیازمندان همان روستا تعلق می گیرد.

وی با اشاره به احداث منازل مسکونی برای مددجویان افزود: یکی از اهداف دبیرخانه شورای زکات، احداث منازل مسکونی و سرویس های بهداشتی و حمام برای مددجویان بوده که در این راستا از سال گذشته تاکنون دو هزار و ۱۰۰ سرویس بهداشتی و حمام برای مددجویان احداث شده است.

رئیس اداره زکات کمیته امداد گیلان افزود: همچنین ۲۰ باب منزل مسکونی از محل انفاق زکات و خیرین برای مددجویان ساخته شده که تاکنون در شهرستان رودسر ۶ باب مسکن مددجویی با همکاری خیرین به بهره برداری رسیده است.

حجت الاسلام آزمایش در ادامه هدف از اجرای این طرح را توسعه و ترویج زکات در جامعه برشمرد و گفت: تأمین جهزیه برای نو عروسان، بیماران خاص، هزینه های تحصیلی دانشجویان، تأمین مسکن، تأمین معیشت و عزت بخشیدن به جامعه هدف اصلی ترویج فرهنگ زکات در کشور است.