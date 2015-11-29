۳۰ مخزن نگهداری شن و نمک در معابر شهرکرد نصب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری شهرکرد، نورالله غلامیان دهکردی اظهار داشت: با توجه به نزدیک شدن فصل زمستان مجموعه شهرداری، به منظور مواجهه با حوادث احتمالی ناشی از ریزش‌های جوی در معابر و خیابان‌ها از آمادگی لازم برخوردار است.

وی گفت: مخازن مخصوص حاوی کیسه های شن و نمک نیز به منظور دسترسی سریع شهروندان در نقاط لغزنده و حادثه خیز شهر جانمایی شده است.

شهردار شهرکرد با بیان اینکه به اندازه کافی شن و نمک در انبارهای ویژه نگهداری شده است، تصریح کرد: هر باکس از مخازن شامل ۱۵۰ کیلو شن و نمک است که به منظور پخش در معابر حادثه خیز و لغزنده سطح شهر آماده شده است.

غلامیان دهکردی با بیان اینکه مجموعه شهرداری شهرکرد در تلاش برای انجام وظایف خود به بهترین شکل ممکن هستند، گفت: رضایت شهروندان برگ برنده‌ای برای پیشبرد امورات شهرداری است به همین منظور امیدواریم با تمهیدات پیش بینی شده بتوانیم به خوبی با ریزش‌های جوی رو به رو شده و از خطرات و حوادث احتمالی در معابر و خیابان‌ها جلوگیری کنیم.