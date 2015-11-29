صیانت از میهن اسلامی ویژگی بارز نیروی انتظامی است

به گزارش خبرنگار مهر، سلیمان اسدی بعدازظهر یکشنبه در نشستی با فرمانده سپاه شهرستان میامی در محل فرماندهی انتظامی این شهرستان، با اشاره به تلاش شبانه‌روزی این نیرو در راستای ایجاد امنیت در جامعه، بیان داشت: کارکنان خدوم نیروی انتظامی همیشه و در همه جا بیدار و آماده‌باش و در حال خدمت‌رسانی هستند.

وی افزود: صیانت از میهن اسلامی، برقراری و تأمین امنیت عمومی جامعه از ویژگی‌های بارز در کارنامه نیروی انتظامی است.

فرمانده انتظامی شهرستان میامی با تأکید بر لزوم تعامل در برنامه‌ها و همکاری این نیرو با سایر دستگاه‌های امنیتی، خاطرنشان کرد: برای حفظ و ارتقاء سطح امنیت شهرستان تعامل و همکاری با سایر دستگاه‌های امنیتی به‌ویژه مجموعه سپاه و بسیج امری اجتناب‌ناپذیر است.

برای مقابله با نفوذ فرهنگی باید تعامل داشت

فرمانده سپاه شهرستان میامی نیز در این دیدار، گفت: مجموعه سپاه و بسیج کماکان و همچون گذشته آماده هرگونه تعامل و همکاری با مجموعه نیروی انتظامی برای حفظ امنیت و مبارزه با مسائل جدی امنیتی چون مواد مخدر، اتباع بیگانه و سایر معضلات فرهنگی اجتماعی است.

عباسعلی کاظمی با اشاره به بیانات اخیر مقام معظم رهبری درباره نفوذ فرهنگی و سیاسی دشمن، بیان داشت: همانطور که معظم له فرمودند، نفوذ فرهنگی بسیار خطرناک‌تر از نفوذ امنیتی و اقتصادی است لذا باید این دو مجموعه تمام تلاش خود را برای جلوگیری از نفوذ فرهنگی و سیاسی دشمن در نظام جمهوری اسلامی به کاربندند.

وی در خاتمه با اشاره به اینکه وحدت و انسجام نیروهای مسلح برای امنیت کشور ضروری است، تأکید کرد: امروز که در جنگ نرم با دشمن در حال مبارزه هستیم انسجام نیروهای مسلح برای جلوگیری از نفوذ فرهنگی دشمنان بسیار مهم است.