۴۵ درصد مدارس دامغان فرسوده است

حجت الله رستمیان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به فرسوده بودن ۴۵ درصد از مدارس شهرستان دامغان اظهار داشت: این امر به یکی از دغدغه های مهم مسئولان تبدیل شده است.

وی اضافه کرد: برای تخریب و استاندارد سازی و مقاوم ساز این مدارس بالغ بر یک میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

مدیر آموزش و پرورش دامغان بیشترین مدارس فرسوده شهرستان را مربوط به مرکز شهرستان دانست و گفت: طی دو سال گذشته شش واحد فضای آموزشی مقاوم سازی شده است.

رستمیان همچنین در خاتمه گفت: اداره کل نوسازی، تجهیز و توسعه مدارس استان سمنان برای نوسازی این واحدهای آمو.زشی چهار میلیارد تومان اعتبار هزینه کرده که از این تعداد دو آموزشگاه مربوط به مسکن مهر دامغان است.

