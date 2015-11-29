مانور زلزله در مدارس شهرستان اهر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، فیض اله محمدیان در حاشیه مانور زلزله که به صورت نمادین با حضور مسئولان شهرستان اهر در مدرسه معلم برگزار شد، اظهار داشت: بسیاری از بلاهای طبیعی که در دنیا رخ می دهد در کشورمان شاهد وقوع آنها هستیم که متأسفانه خسارت های ناشی از این حوادث طبیعی و غیر مترقبه از جمله زلزله نیز بالاست.

وی با تاکید بر اینکه حادثه خبر نمی کند و لازم است یکایک مردم خود را برای مقابله با این گونه حوادث آماده کنند، افزود: با توجه به اینکه بیشترین ساعات حضور دانش آموزان در مدارس است، آموزش های امداد و نجات جهت کاهش خسارت های ناشی از حوادث و همچنین آمادگی در مواقع بحرانی در بین دانش آموزان لازم و ضروری است.

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان اهر در بخش پایانی سخنان خود خاطر نشان شد: اگر خود را به آموزش های لازم جهت آمادگی در مواقع بحرانی و حوادث طبیعی تجهیز کنیم، هنگام حادثه از پس کمک به همنوعان بدون هیچ دغدغه ای برآمده و اقدامی در کاهش خسارات مالی و جانی این حوادث انجام خواهیم داد.

گفتنی است در این مانور دانش آموزان اهری آموزش های فراگرفته خود را به صورت عملی در جهت کمک به حادثه دیدگان در حوادث از جمله زلزله به نمایش گذاشتند.