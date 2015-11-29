به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین سمینار بین‌المللی توسعه همکاری‌های پزشکی-ورزشی، سی‌وچهارمین کنگره بین‌المللی(SITEMSH) و سومین همایش تخصصی پزشکی ورزشی ۲۵ تا ۲۷ آذر در تهران و به میزبانی بیمارستان فرهیختگان برگزار خواهد شد.



محور اصلی این کنگره که با حضور ۵۰۰ تن از پزشکان ورزشی و گروه‌های مختلف تربیت بدنی برگزار می‌‌شود، آسیب‌های ورزش‎های زمستانی و اسکی است. در اين كنگره ٢٢ میهمان خارجی از کشورهای اتريش، آلمان، سوئیس، لوكزامبورگ، يونان، فرانسه، آندورا، اسپانيا، آمريكا و ژاپن حضور خواهند داشت.