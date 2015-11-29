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۸ آذر ۱۳۹۴، ۱۵:۵۸

۲۵ آذر برگزار می شود؛

سومین کنگره بین‌المللی پزشکی ورزشی با رویکرد آسیب‌های اسکی

سومین کنگره بین‌المللی پزشکی ورزشی با رویکرد آسیب‌های اسکی

سومین کنگره بین‌المللی پزشکی ورزشی با رویکرد آسیب‌های ورزش‌های زمستانی و اسکی ۲۵ آذر در تهران برگزار خواهد شد.

 به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین سمینار بین‌المللی توسعه همکاری‌های پزشکی-ورزشی، سی‌وچهارمین کنگره بین‌المللی(SITEMSH) و سومین همایش تخصصی پزشکی ورزشی ۲۵ تا ۲۷ آذر در تهران و به میزبانی بیمارستان فرهیختگان برگزار خواهد شد.

محور اصلی این کنگره که با حضور ۵۰۰ تن از پزشکان ورزشی و گروه‌های مختلف تربیت بدنی برگزار می‌‌شود، آسیب‌های ورزش‎های زمستانی و اسکی است. در اين كنگره ٢٢ میهمان خارجی از کشورهای اتريش، آلمان، سوئیس، لوكزامبورگ، يونان، فرانسه، آندورا، اسپانيا، آمريكا و ژاپن حضور خواهند داشت.

کد مطلب 2983746

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