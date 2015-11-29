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۸ آذر ۱۳۹۴، ۱۶:۳۴

فرماندار کهگیلویه:

انتخابات ناموس و اعتبار نظام جمهوری اسلامی است

انتخابات ناموس و اعتبار نظام جمهوری اسلامی است

دهدشت- فرماندار کهگیلویه گفت: انتخابات ناموس و اعتبار نظام در عرصه مخلتف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است.

به گزارش خبرنگار مهر،علی پوزش  ظهر یکشنبه در نشست شورای اداری شهرستان کهگیلویه افزود: مشارکت مردم در انتخابات نشانگر علاقمندی ایشان به نظام است که باید برای حضور حداکثری و بسترسازی در این زمینه تلاش مضاعف شود.

وی اظهار داشت: عملکرد مدیران می تواند مردم را تشویق به حضور در انتخابات کند و مدیران باید فضا را برای حضور حداکثری مردم آماده کنند.

وی با تاکید بر بسترسازی برای مشارکت همگانی در برگزاری انتخابات پیش رو افزود: همه مسئولان و متولیان وظیفه دارند در راستای برگزاری انتخابات سالم، قانونمند و تأمین امنیت آن تمام تلاش خود را به کار گیرند.

پوزش تصریح کرد: امیدواریم امسال هم مردم استان مقتدرانه، پرشور و با نشاط در انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری شرکت کنند.

فرماندار شهرستان کهگیلویه گفت:رقابت انتخاباتی در چارچوب نظام و پایبندی به قانون اساسی و خط امام باید ترسیم شود و همه در این مسیر گام برداریم تا انتخاباتی پرشور شکل بگیرد.

کد مطلب 2983747

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