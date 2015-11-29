هیئت های ورزشی از ورود به حاشیه ها خودداری کنند

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان حسینی ظهر یکشنبه در مجمع انتخابات بیماران خاص و پیوند اعضاء استان زنجان افزود: خوشبختانه مدیریت سابق فدراسیون بیماران خاص در استان زنجان فعالیت‌های خوبی را تاکنون انجام داده است.

وی با اشاره به اینکه فدراسیون‌ها باید از ورود هیئت ها به حاشیه‌ها جلوگیری کنند اظهار کرد: ورود به حاشیه مانع رسیدن به اهداف می‌شود.

مدیرکل ورزش و جوانان استان زنجان گفت: مدیریت جدید باید از ورود به حاشیه‌ها جلوگیری کند چون تدوام حاشیه ها مانع تحقق اهداف می شود.

حسینی تأکید کرد: ورود به حاشیه باعث می‌شود هیئت های ورزشی از اهداف و برنامه‌ها دور شده و برنامه ها به درستی محقق نشود.

وی افزود: کار کردن در هئیت ورزش های بیماران خاص سخت و دارای شرایط ویژه است که مدیریت جدید هئیت باید بتواند نسبت به رفع مشکلات اقدام کرده و در این از تجربه و توانایی های مدیریت سابق نیز استفاده کند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان زنجان با بیان اینکه هزینه در ورزش سرمایه گذاری است تأکید کرد: توجه به حوزه ورزش بیماران خاص جلوی هزینه‌های اضافی را در این بخش می‌گیرد.

در ادامه این جلسه رئیس هیئت بیماران خاص و پیوندی استان زنجان افزود: استان زنجان در بحث کارهای خیر در کشور الگو است در حوزه ورزش هم در کشور عملکرد خوبی را خواهد داشت.

محمدرضا طهماسبی تأکید کرد: آحاد مردم باید برای توسعه ورزشی بیماران خاص وارد صحنه شوند برای اینکه مردم ظرفیت بسیار مهمی برای پیشبرد برنامه‌ها هستند و در توسعه ورزشی بیماران خاص می‌تواند مؤثر واقع شوند.

وی گفت: بیماران کلیوی ماهانه هزینه‌های زیادی را صرف درمان می‌کنند بنابراین باید بحث ورزش را در بین جامعه هدف تقویت کنیم.

در این مراسم محمدرضا طهماسبی با کسب ۱۳ رأی به مدت چهار سال رئیس مجمع بیماران خاص و پیوند اعضاء در استان زنجان شد.