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۸ آذر ۱۳۹۴، ۱۵:۳۴

به دلیل لغو پرواز تیم پدیده؛

نشست خبری سرمربیان پدیده و ذوب‌آهن لغو شد

نشست خبری سرمربیان پدیده و ذوب‌آهن لغو شد

اصفهان - نشست خبری سرمربیان پدیده مشهد و ذوب‌آهن اصفهان پیش از دیدار دو تیم در هفته سیزدهم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور به دلیل لغو پرواز تیم پدیده، لغو شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری سرمربیان پدیده مشهد و ذوب‌آهن اصفهان پیش از دیدار دو تیم در هفته سیزدهم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور که قرار بود از ساعت ۱۶ امروز برگزار شود، به دلیل لغو پرواز تیم پدیده شد.

پیش از این قرار بود سرمربی تیم پدیده مشهد ساعت ۱۵ امروز از طریق پرواز به اصفهان برسد اما با توجه به لغو پرواز تیم پدیده مشهد، این اتفاق صورت نگرفت.

تیم پدیده که قرار بود با پرواز راهی اصفهان شود، اما ظهر امروز اعلام شد که سفر این تیم به شهر اصفهان به صورت زمینی صورت می‌گیرد.

به همین دلیل و به دلیل غیبت رضا مهاجری، سرمربی تیم پدیده مشهد در نشست خبری، این کنفرانس از سوی مسئولان ذوب‌آهن لغو شد.

دیدار تیم‌های فوتبال ذوب آهن و پدیده مشهد از ساعت ۱۵:۱۵ فردا دوشنبه در ورزشگاه فولادشهر برگزار می‌شود.

کد مطلب 2983753

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