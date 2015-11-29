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۸ آذر ۱۳۹۴، ۱۵:۳۸

قطب الدین صادقی «باغ وحش شیشه‌ای» را افتتاح می‌کند

قطب الدین صادقی «باغ وحش شیشه‌ای» را افتتاح می‌کند

نمایش «باغ وحش شیشه ای» از یکشنبه ۸ آذرماه با حضور قطب الدین صادقی در تماشاخانه سه نقطه روی صحنه می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «باغ وحش شیشه ای» به کارگردانی علی اصغر حسینی از روز یکشنبه ۸ آذر در تماشاخانه سه نقطه اجرای خود را آغاز می کند. قطب الدین صادقی نویسنده و کارگردان تئاتر قرار است این اثر نمایشی را افتتاح کند. 

این نمایش اولین تجربه حسینی در زمینه کارگردانی تئاتر است.

در «باغ وحش شیشه ای» بازیگرانی همچون نغمه طوسی، فرهاد رادمان، سونا غضنفری، حامد ادوای، مونس جزی، ملینا بنی اسدی، شایان فصیح زاده، ستاره زهرایی به ایفای نقش می پردازند.

«باغ وحش شیشه ای» از نمایشنامه های تنسی ویلیامز نویسنده مشهور امریکایی است.

دیگر عوامل این نمایش عبارتند از: عکاس: آزاده امیرخان، اجرا پوستر: مهدی راد، طراح گریم: سروش رازی ،مشاور رسانه ای: آیدا اورنگ، طراح پوستر: هلنا آستروک، دستیار کارگردان: نگین داستانی،طراح نور: محمد امین بخشعلیان.

تماشاخانه سه نقطه در میدان ولی عصر، بلوار کشاورز، بعد از خیابان فلسطین خیابان کبکانیان، نبش کوچه مرتضی‌زاده، پلاک ۱۰ و ۱۲ واقع شده است.

کد مطلب 2983755
آروین موذن زاده

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