«سرنگ آلوده» نخستین راه انتقال ویروس ایدز در اصفهان است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین صدری ظهر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت: بخشی از راه‌های انتقال ايدز در استان اندکی با کشور متفاوت است و راه های انتقال به ترتیب ۶۷.۵ درصد سرنگ آلوده، ۲۲.۴ ارتباط جنسی و ۱.۸ انتقال از مادر به کودک بوده است.

وی با بيان اينكه در استان اصفهان ۲۲۷ نفر به دلیل ایدز فوت کرده‌اند، افزود: در حال حاضر ۱۳ کودک مبتلا به ویروس HIV در استان اصفهان وجود دارد که تحت درمان قرار داشته و ۱۶ کودک سالم نیز از مادران مبتلا به ویروس HIV متولد شده‌اند که جای امیدواری دارد.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با اشاره به اینکه آمارها نشان می‌دهد تعداد زنان آلوده در حال افزايش است، گفت: ازدیاد تعداد زنان آلوده به HIV بحثی بسیار خطرناک محسوب می‌شود چراکه اولاً نزدیک شدن ایران به موج سوم را نمایش می‌دهد و ثانیاً انتقال مادر به کودک را در سال‌های آینده به اوج می‌رساند.

وی اظهار کرد: در حال حاضر ۱۳ کودک مبتلا به ویروس HIV در استان اصفهان وجود دارد که تحت درمان قرار دارند و ۱۶ کودک سالم نیز از مادران مبتلا به ویروس HIV متولد شده‌اند که جای امیدواری دارد.

صدری با اشاره به اینکه برای کاهش ابتلا به ویروس ایدز اولاً سرنگ رایگان در بین معتادان استان توزیع شده است و سعی داریم با متادون درمانی آن‌ها را از اعتیاد رهایی دهیم، گفت: هم‌چنین بانوان پرخطر نیز شناسایی کرده و مراکز آموزشی زنان پرخطر را بررسی و نسبت به آموزش آن‌ها اقدام کرده ایم، چرا که اعتقاد بر این است که افزایش ایدز یعنی افزایش معضل‌های رفتاری، اجتماعی و فرهنگی که باید جلوی آن‌ها به طرق مختلفی مسدود شود.

وی با بیان اینکه برای دسترسی به افراد مبتلا به ایدز با دشواری‌های فراوانی روبرو هستیم و مثل کشورهای پیشرفته نمی‌توانیم عمل کرده و محدودیت داریم، افزود: به دلیل اینکه این بیماری جوانان کشورها را در معرض خطر قرار می‌دهد، سعی کرده‌ایم که این مراکز را به مجموعه‌های تجمعی آن‌ها یعنی مدارس، مکان های ورزشی سوق دهیم اما هنوز با مشکلات جدی برای ایجاد مراکز در این ارگان‌ها مواجه هستیم.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در خصوص چگونگی برخورد با زنان پرخطر در استان و شهرستان اصفهان، گفت: مراکزی به منظور حمایت از زنان در معرض خطر بیماری ایدز در شهر اصفهان و استان ایجاد کردیم و پراکندگی این زنان روشن است اما سعی کرده‌ایم که از هم صنفی آنها استفاده کنیم تا به پاتوق‌ها بروند و راهکارهای کنترلی را به دیگران ارائه دهند.

وی تاکید کرد: آنچه بررسی‌ها به ما نشان می‌دهد این است که قطب‌های پرخطر بیشتر در مناطق مهاجرپذیر و فقیرنشین اصفهان متمرکز شده که سعی داریم این قطب ها را در اصفهان کنترل و مراکز آموزشی را در این مناطق متمرکز قرار دهیم.