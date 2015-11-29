فرصت های سرمایه گذاری در آذربایجان غربی تدوین شود

به گزارش خبرنگار مهر، قربانعلی سعادت ظهر یکشنبه در نهمین جلسه شورای اداری استان با بیان اینکه آذربایجان غربی توانمندی بالایی در زمینه جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی دارد افزود: تدوین لیست فرصت های سرمایه گذاری روند تحقق این هدف را کوتاهتر می کند.

وی با بیان اینکه دستگاههای استانی که دارای توان خدمت رسانی به زائرین اربعین حسینی(ع) هستند در این خصوص از هیچ کمکی دریغ نکنند اظهارداشت: ستادی در استان زیر نظر نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ارومیه تشکیل شده که امورات مربوط به سفر زائرین استان به کربلا و شرکت در مراسم اربعین حسینی(ع) را پیگیری می کند.

سعادت ادامه داد: در این راستا از دستگاههای اجرایی استان نیز انتظار می رود با هماهنگی حج و زیارت و مدیریت بحران استان، به ستاد مربوطه در حد توان کمک کنند تا بتوانیم خدمت رسانی شایسته ای به زائرین داشته باشیم.

وی در ادامه به ویژه برنامه تلویزیونی "توسعه و همدلی" که از سیمای مرکز آذربایجان غربی پخش می شود، اشاره و خاطرنشان کرد: لازم است مدیران دستگاههای اجرایی استان در این برنامه که فرصت خوبی برای ارائه گزارش عملکرد حوزه های مختلف به مردم است شرکت کنند.

استاندار آذربایجان غربی گفت: مدیران استان می توانند مسائل و مشکلات و همچنین انتظارات خود را از مردم نیز در این برنامه مطرح کنند تا از این طریق ضمن تقویت ارتباط میان مردم و مسئولین و افزایش اعتماد مردم به حکومت، جلوی طوفان تبلیغات مسموم دشمن علیه نظام که با هدف ایجاد فاصله بین مردم و نظام است، گرفته شود.

سعادت اضافه کرد: مدیران و مسئولان نباید از اینکه مورد انتقاد واقع شوند بهراسند بلکه انتقادات سازنده را باید در جهت اصلاح نقاط ضعف و جبران کاستی ها و نقائص بکار گیرند.

وی ادامه داد: کار کردن در نظام مقدس جمهوری اسلامی باید بصورت فعال و مستمر و با جدیت باشد؛ ما مسئولان، مقام تشریفاتی نیستم و نباید صرفا برای ایجاد رزومه فعالیت کنیم، بلکه باید با نیت کسب رضای الهی و در جهت خدمت و رسیدگی به مسائل و مشکلات مردم مجدانه کار و تلاش و اهتمام داشته باشیم.

وی همچنین از مدیران و مسئولان حوزه منطقه آزاد ماکو خواست در انتصاب مدیران با مدیرعامل منطقه آزاد ماکو هماهنگی های لازم را داشته باشند و با همدلی و انسجام در توسعه این منطقه تلاش کنند.

استاندار آذربایجان غربی در بخش دیگری از سخنان خود به انتخابات پیش رو در کشور هم اشاره کرد و گفت: از تمام کسانی که برای انتخابات آستین بالا زده اند تشکر می کنیم و از کاندیداهایی نیز که در موعد قانونی برای شرکت در انتخابات ثبت نام خواهند کرد استقبال می کنیم.

وی یاد آور شد: حضور سلائق و کاندیداهای مختلف به برگزاری هر چه باشکوهتر و گسترده تر انتخابات که جزو اهداف اساسی نظام است کمک می کند، از همه می خواهیم که برای برگزاری انتخاباتی شاداب و با مشارکت حداکثری تلاش کنند.

در این جلسه همچنین، استاندار آذربایجان غربی از حسین زاده مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان به جهت تلاش ها و خدمات شایسته وی در خدمت رسانی به خانواده ها و افراد تحت پوشش با اهدای لوح و هدایایی تجلیل کرد.