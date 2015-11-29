احساس مسئولیت مدیران آرامش انتخابات را تضمین می کند

به گزارش خبرنگار مهر،جلیل حسنی ظهر یکشنبه در نشست شورای اداری کهگیلویه افزود: باید به سمت اعتمادسازی مردمی و زمینه سازی برای مشارکت حداکثری آنها حرکت کنیم.

وی بیان کرد: رعایت بی طرفی و عدم جانبداری از نامزد و جریانی خاص رویکرد اصلی وزارت کشور در انتخابات پیش رو است.

حسنی اظهار داشت: مهمترین برنامه دولت تدبیر و امید و وزارت کشور برگزاری انتخاباتی قانونی و بی طرفانه با مشارکت حداکثری است.

مدیرکل سیاسی و انتخابات استان افزود: انتخابات آبروی نظام و کشور است و موجب تحکیم پایه های انقلاب اسلامی و افزایش مشارکت مردم در تعیین سرنوشت و آینده کشور می شود.

وی تصریح کرد: همکاری، هماهنگی و همدلی مجریان و ناظران برگزاری انتخابات برای تحقق انتخاباتی پرشور ضروری است و برای تقویت روحیه وفاق ملی باید در این مسیر با جدیت گام برداریم.

حسنی افزود: با هماهنگی و همگرایی دستگاه‌های اجرایی زمینه حضور حداکثری مردم را فراهم خواهیم کرد.