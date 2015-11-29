۱۸ درصد وسعت تبریز بافت فرسوده و مناطق حاشیه نشین است

به گزارش خبرنگار مهر، امین شهرتی فر ظهر یکشنبه در حاشیه مانور سراسری زلزله و ایمنی در دبیرستان دخترانه باقرالعلوم تبریز با بیان این که حادثه طبیعی هیچ وقت خبر نمی دهد، اظهار داشت: در فرمانداری شورای هماهنگی مدیریت بحران تشکیل شده و تمامی مسئولان و نهادهای استانی در آن کمیته بندی شده اند و با تقسیم کار انجام شده به وظایف خود عمل می کنند.

وی در ادامه ضمن اشاره به فعالیت های عمرانی و مشکلات متعدد موجود در بافت فرسوده و حاشیه نشین تبریز گفت: ۱۸ درصد وسعت تبریز به صورت بافت فرسوده و حاشیه نشین بوده و جمعیتی بالغ بر ۴۵۰ هزار نفر در این بخش ها زندگی می کنند.

فرماندار تبریز با اشاره به ضوابط و مقررات ویژه توانمند سازی و ساماندهی سکونت گاه های غیررسمی در محلات حاشیه نشین تبریز تصریح کرد: بخش حاشیه نشین شهر وضعیت نامطلوبی دارد و خوشبختانه در همین راستا برای حمایت از احیا و بهسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری در این مناطق، مشوق های بسیار خوبی به استانداری و فرمانداری پیشنهاد شده است.

وی با اشاره به لایحه پیشنهادی شهرداری کلان شهر تبریز برای طرح در ستاد هماهنگی امور اجرایی توانمندسازی و ساماندهی سکونت گاه های غیررسمی این شهر گفت: بر اساس این لایحه حد نصاب تفکیک ناشی از تجمیع برای این بخش ها ۱۵۰ متر مربع تعیین شده و در صورت تجمیع و یا رعایت این حد نصاب، صدور مجوز تعداد طبقات برابر طرح تفضیلی با یک طبقه اضافی به صورت تشویقی صورت خواهد گرفت.

شهرتی فر افزود: علاوه بر این نقشه های چهارگانه توسط مالکین یا سرمایه گذاران تهیه و سازمان نظام مهندسی نیز بدون کسر سهمیه و بدون اخذ هزینه کنترل و نظارت و به صورت خارج از نوبت ثبت ظرفیت و کنترل می شود و پروانه نیز بصورت رایگان از طریق شهرداری تبریز صادر و کل هزینه پروانه بر اساس ماده ۱۶ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوبه ۸۷ محاسبه می شود.

وی خاطر نشان شد: در همین راستا بانک ها نیز موظف به اعطای تسهیلات کم بهره و طولانی مدت بر اساس ماده ۱۲ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن به این واحدها هستند و نیرورسانی و انشعابات مربوط به امکانات شهری به صورت رایگان و با رعایت ماده ۱۱ قانون حمایت از احیا و بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری واگذار خواهد شد.