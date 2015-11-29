به گزارش خبرگزاری مهر، محمدنبی حبیبی دبیر کل حزب موتلفه اسلامی که در پایان نشست دبیران این حزب سخن می‌گفت، اظهار داشت: اسرار بزرگی در این راهپیمایی نهفته است. انسان هایی که با علاقه و شور و هیجان به سوی آن می‌روند اولین هدفشان پالایش روح خود و شستشوی اندیشه خود در زلال چشمه فرهنگ عاشورا و کربلاست. جمعیت عظیم چند میلیونی در راهپیمایی اربعین نشان می‌دهد پیام امام حسین(ع) در رهایی انسانها از ستم، در حال جهانی شدن است.

حبیبی با اشاره به ترکیب شرکت‌کنندگان در این مراسم بیان داشت: درست است که وجه غالب شرکت کنندگان شیعیان هستند اما از مذاهب اسلامی و نیز ادیان الهی در این همایش قدرت شرکت می‌کنند در حقیقت این راهپیمایی نوعی قدرت‌نمایی در برابر ستمگران تاریخ ماضی و معاصر است.

وی با اشاره به بزرگداشت روز بسیج اظهار داشت: بسیج نماد قدرت ملت در برابر دشمنان اسلام است. بسیج متعلق به طبقه و طایفه‌ای از مردم نیست، بسیج همه مردم است و همه مردم متن بسیج هستند و همه طبقات و طوایف مردم را در برمی‌گیرد. انقلاب را این چنین بسیجی نگه داشته است.

دبیر کل حزب موتلفه اسلامی تاکید کرد: دشمن در مقابله با نظام با سد بسیج روبرو است. لذا هدف دشمن در مبارزه با ملت برداشتن این سد عظیم است.

وی با اشاره به پیچیدگی‌های پروژه نفوذ افزود: یکی از ترفند‌های دشمن اتهام افراطی‌گری و تندرویی به بسیج است. این ترفند به تعبیر مقام معظم رهبری بخشی از پروژه نفوذ است. نیروهای ارزشی هم در جامعه توسط بوقهای دشمن به افراطی‌گری و تندرویی متهم می‌شوند. ما باید توجه کنیم به دام دشمن نیفتیم و در مورد این ترفند روشنگری کنیم.

حبیبی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با بسیجیان گفت: مسئولان، نخبگان و افراد موثر هدف پروژه نفوذ هستند. آنها باید مراقب باشند اقدام‌های انقلابی و ارزشی آنها به تیر و تهمت تندروی دچار خواهد شد لذا باید از راه خود پاسداری نمایند و مرعوب حرفهای در زرورق پیچیده دشمن نشوند.

وی افزود: هر سخنی که دشمن برای آن کف می‌زند نشان می‌دهد گوینده آن سخن در حوزه نفوذ بیگانگان قرار دارد او باید مراقب باشد تا توسط اطرافیان در این حوزه قرار نگیرد.

دبیر کل حزب موتلفه اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود در مورد دبه کردن آژانس افزود: جمهوری اسلامی بارها اعلام کرده است ورود به حوزه اجرای برجام منوط به حل پرونده پی ام دی است. آقای آمانو ظاهراً نمی‌خواهد این مسئله حل شود. با آنکه ایران اقدامات وسیعی در قبل و بعد از برجام انجام داده است. آژانس همچنان بر اتخاذ مواضع دوپهلو اصرار دارد.

وی افزود: آمانو می‌گوید؛ نمی‌توانم نتیجه‌گیری کنم که تمامی مواد هسته‌ای ایران فعالیت‌های صلح‌آمیز است. این یعنی بازگشت به نقطه اول!

حبیبی خاطر نشان کرد: مقامات دولت تاکید کرده‌اند؛ اگر پرونده پی ام دی بسته نشود اجرای برجام را متوقف می‌کنیم باید پرسید پس این همه اقدامات اعتمادساز چه می‌شود.

وی در مورد رفع تحریم‌ها اظهار داشت: هنوز هیچ علامت مثبتی مبنی بر اراده غرب برای رفع تحریم‌ها دیده نمی‌شود. وزیر خزانه‌داری آمریکا گفته است بخش زیادی از تحریم‌های ایران حتی بعد از روز اجرای برجام پابرجا می‌ماند.

وی با اشاره به رفتار دشمن در این باره گفت: بدعهدی 1+5 به ویژه آمریکا نشان می‌دهد ما باید خود را آماده شرایطی بکنیم که برای آنها غیرقابل پیش‌بینی باشد.

دبیر کل حزب موتلفه اسلامی در مورد تحولات منطقه و موضع ترکیه در این باره بیان داشت: ترکیه کشور تامین کننده سلاح و منابع مالی تروریستهاست در این شکی وجود ندارد. ساقط کردن جنگنده روسی در خاک سوریه نشان داد آنها در شرایط ویژه ولو با رسوایی جهانی از تروریستها حمایت می‌کنند.

وی افزود: داعش مورد حمایت آمریکاست؛ ترکیه نیز در این مورد عامل آمریکا در حفظ داعش است. آنها با زدن جنگنده روسیه بدنبال آزمایش رفتار و عکس‌العمل روسها هستند.

حبیبی تصریح کرد: ترکیه می‌خواهد پای ناتو را به این میدان باز کند چون به تنهایی نمی‌تواند این راه را ادامه دهد.

وی در مورد موضع دولت در موضوع مناقشه روسها و ترکها گفت: در این معرکه نباید موضع بی‌طرفی بگیرند و طرفین به خویشتن‌داری نصیحت شوند. دولت باید به ترکیه تفهیم کند حمایت از تروریستها به نفع آنها نیست. باید به ترکها تفهیم کرد عذرخواهی کنند و به بحران دامن نزنند ضمن اینکه دست از حمایت تروریستها بردارند.

دبیر کل حزب موتلفه اسلامی با اشاره به سفر پوتین به تهران بیان داشت: سفر پوتین به تهران فراتر از اهداف مسکو برای شرکت در اجلاس گازی بود. روسها در حال تعمیق روابط خود با تهران هستند. دولت باید یک درک راهبردی از این روابط داشته باشد. روسها نمی‌خواهند در مسایل منطقه‌ای و جهانی با آمریکا همگرایی کنند. افعال سیاسی و نظامی آنها نشان می‌دهد که چنین همگرایی وجود ندارد.

حبیبی همچنین در مورد مشکلات اقتصادی کشور و راه حل‌های دولت در این باره تاکید کرد: رکود اقتصادی هر روز عمیق‌تر می‌شود. رکود بورس 23 ماهه شده است. نرخ ارز غیرطبیعی بالا رفته است. اتاق فکر اقتصادی دولت چه می‌کند. آیا وقت آن نرسیده است که یک نگاه جامع به دیدگاه‌های منتقدین بکنند.

وی افزود: اگر دولت بخواهد به دیدگاه کارشناسان خود اکتفا کند و نخواهد از نظر منتقدین مشفق استفاده کند اوضاع به همین صورت باقی خواهد ماند. بیکاری، گرانی و تورم طبقات ضعیف را رنج می‌دهد. مراجع عظام می‌فرماید امحاء 1700 تن سیب زمینی مصداق اسراف و حرام است چرا باید دولت مرتکب اسراف و حرام شود.

دبیر کل حزب موتلفه اسلامی در پایان سخنان خود در خصوص وحدت اصولگرایی گفت: روند همگرایی اصولگرایان خوب پیش می‌رود ما امیدواریم که همه اصولگرایان زیر خیمه وحدت جمع شوند و از نفوذ نامحرمان و اجرای پروژه نفوذ جریانی شبکه‌ای جلوگیری کنند. ما همچنان به شعار «یک صدا یک فهرست» در انتخابات پایبندیم و حضور همه اصولگرایان را در دایره ائتلاف ضروری می‌دانیم.