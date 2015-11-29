سوزاندن زباله در جوار روستا تولا متوقف شود

به گزارش خبرنگار مهر، عزت کمال زاده بعدازظهر یک شنبه در جلسه شورای اداری بیان داشت: تسریع و تسهیل امور ارباب رجوع برای دستیابی به نتیجه در کوتاه ترین زمان ممکن و با کمترین هزینه باید در دستور کار تمامی اداره ها قرار بگیرد.

وی با تاکید بر ضرورت افزایش تعامل دستگاه های اجرایی در قشم، اضافه کرد: تداخل وظایف در شهرستان قشم در برخی موارد موجب کندی در پیشرفت امور و به سرانجام نرسیدن کارها می شود و برای حل این معضل افزایش تعامل تمامی نهادهای مرتبط ضروری است.

کمال زاده گفت: آتش زدن زباله ها در کنار روستای تولا شرایط بدی را برای مردم ایجاد کرده و این کار هرچه زودتر باید پایان یابد.

فرماندار شهرستان قشم ادامه داد: با رایزنی های انجام شده فعلا آتش زدن زباله ها متوقف شده اما انباشت آنها نیز مشکلات زیست محیطی فراوانی ایجاد خواهد کرد و راهکار دفع اصولی زباله های باید هرچه زودتر عملی شود.

قشم برای انتخابات آماده می شود

کمال زاده با تاکید بر آمادگی شهرستان برای برگزاری انتخابات پرشور و شفاف، افزود: گروه برگزاری انتخابات قشم در مانور آموزشی که چندی پیش در بندرعباس برگزار شد، شرکت کرده و نقاط ضعف و قوت شناسایی شده است.

وی ادامه داد: برای برگزاری انتخاباتی پرشور تمامی شرایط مهیا شده و کمبود سیستم های کامپیوتری و خودرو نیز با کمک سایر اداره ها حل خواهد شد.