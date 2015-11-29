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۸ آذر ۱۳۹۴، ۱۷:۱۲

رئیس اداره اوقاف ساری:

۱۵ موقوفه ساری در دست ساخت است

۱۵ موقوفه ساری در دست ساخت است

ساری - رئیس اداره اوقاف شهرستان ساری با اشاره به اینکه در هفته وقف پروژه‌های بسیاری داریم، گفت: ۱۵ موقوفه در حال ساخت‌وساز در شهرستان داریم که در سطح استان مازندران بی‌نظیر است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ابراهیم حیدری بعدازظهر یکشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان ساری در فرمانداری بابیان اینکه این شهرستان بیشترین امامزاده را در بین همه شهرهای استان دارد، اظهار داشت: ۲۸۶ امامزاده ثبت‌شده در ساری داریم که سه امامزاده در هفته وقف کلنگ زنی می‌شود.

وی بیان کرد: از محل موقوفات سه دستگاه بیهوشی، دستگاه برای نارس نوزادان، سه دستگاه تصفیه خون، آمبولانس برای بیمارستان خریداری شد.

وی با اعلام اینکه ۷۲ درصد موقوفات برای عزاداری امام حسین هزینه می‌شود، افزود: پنج دانگ شهرستان ساری وقف است.

حیدری بابیان اینکه در سطح کشور امامزاده عباس همانند نگین است، اذعان داشت: متأسفانه به عدم تعریض مردم منطقه ناراضی هستند و از شهرداری و شورای شهر خواستار انجام تعریض و رفع مشکلات آن شد.

وی با توجه به اینکه بیشترین امامزادگان در روستاهای شهرستان وجود دارد خواستار وصول مطالبت اوقاف شد.

کد مطلب 2983817

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