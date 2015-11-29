به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، «احمد داوود اغلو» نخست وزیر ترکیه در سخنانی از تحویل جسد خلبان روسی به مقامات مسکو طی امروز خبر داد.

بر اساس این گزارش، داوود اغلو در این ارتباط اعلام کرد: جسد خلبان روسی به ترکیه منتقل شده است و ما تمهیدات لازم را برای تحویل آن به مسکو طی امروز اندیشیده ایم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: اگر قرار است در حادثه سرنگونی جنگنده روسی به دنبال مقصر باشیم، ابتدا طرفی که اقدام به نقض حریم هوایی ترکیه کرده است باید به فکر فرو رود.

نخست وزیر ترکیه همچنین ضمن «غیرقابل قبول» خواندن اظهارات اخیر مقامات مسکو مبنی بر عمدی بودن سرنگونی جنگنده روسی و لزوم پاسخگویی دولت آنکارا، در اظهاراتی که هیچ ارتباطی با این حادثه ندارد، گفت: دولت ترکیه مایه افتخار و عزت تمامی شهروندان این کشور است!