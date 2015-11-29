  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۸ آذر ۱۳۹۴، ۱۶:۵۰

نخست وزیر ترکیه خبر داد؛

جسد خلبان روسی امروز تحویل مقامات مسکو می‌شود

جسد خلبان روسی امروز تحویل مقامات مسکو می‌شود

«احمد داوود اغلو» نخست وزیر ترکیه اعلام کرد جسد خلبان روس امروز به مقامات مسکو تحویل داده می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، «احمد داوود اغلو» نخست وزیر ترکیه در سخنانی از تحویل جسد خلبان روسی به مقامات مسکو طی امروز خبر داد.

بر اساس این گزارش، داوود اغلو در این ارتباط اعلام کرد: جسد خلبان روسی به ترکیه منتقل شده است و ما تمهیدات لازم را برای تحویل آن به مسکو طی امروز اندیشیده ایم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: اگر قرار است در حادثه سرنگونی جنگنده روسی به دنبال مقصر باشیم، ابتدا طرفی که اقدام به نقض حریم هوایی ترکیه کرده است باید به فکر فرو رود.

نخست وزیر ترکیه همچنین ضمن «غیرقابل قبول» خواندن اظهارات اخیر مقامات مسکو مبنی بر عمدی بودن سرنگونی جنگنده روسی و لزوم پاسخگویی دولت آنکارا، در اظهاراتی که هیچ ارتباطی با این حادثه ندارد، گفت: دولت ترکیه مایه افتخار و عزت تمامی شهروندان این کشور است!

کد مطلب 2983825

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها