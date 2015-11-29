برخورد با تخلفات راهنمایی و رانندگی در لرستان ۳۲ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ منوچهر مرادی ظهر یکشنبه در جلسه شورای ترافیک استان به آمار حوزه برخورد با تخلفات راهنمایی و رانندگی در سطح استان اشاره کرد و اظهار داشت: طی هفت ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۹ درصد در میزان مبلغ تخلفات افزایش برخورد داشته ایم.

وی افزود: تعداد برخورد با تخلفات راهنمایی و رانندگی هفت ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۲ درصد افزایش یافته است.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی لرستان به افزایش ۱۰ درصدی برخورد با تخلفات موتورسواران طی هفت ماهه سالجاری نسبت به سال گذشته اشاره کرد و افزود: در این راستا هشت هزار و ۷۱۰ دستگاه موتورسیکلت متخلف که حرکات نامتعارف در سطح شهر داشته و یا اقدام به حرکات نمایشی می کردند روانه پارکینگ شدند.

سرهنگ مرادی از افزایش ۲۶ درصدی برخورد با تخلفات حادثه ساز در سطح استان طی هفت ماهه سالجاری نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت: در این زمینه با ۷۳ هزار و ۹۱ تخلف که منجر به حادثه می شوند برخورد شده است.

وی بر ضرورت استفاده از دوربین های هوشمند برای ثبت تخلفات راهنمایی و رانندگی در سطح استان تاکید کرد و بیان داشت: استفاده از این دوربین های هوشمند ثبت تخلفات در جلسات شورای هماهنگی ترافیک کشور تصویب شده و تمامی شهرداران موظف شده اند نسبت به استفاده از این دوربین ها در سطح شهر اقدام کنند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی لرستان تعداد دوربین های موجود در مرکز پایش تصویری استان را حدود ۶۰ دوربین برشمرد و عنوان کرد: این دوربین ها هوشمند نبوده و خود به خود تخلفات را ثبت می کنند ولی استفاده از دوربین های هوشمند در سطح معابر شهر باعث می شود ثبت تخلفات راهنمایی و رانندگی دیگر به صورت دستی انجام نشود.

سرهنگ مرادی اضافه کرد: محله هایی که بیشترین تخلفات راهنمایی و رانندگی را دارند شناسایی شده و به شهرداری ها اعلام کرده ایم تا نصبت به نصب دوربین در این مناطق اقدام شود.

وی با اشاره به اینکه در شش ماهه اول سال ۹۳ تعداد ۲۶ نفر بر اثر تصادفات رانندگی در معابر درون شهری جان خود را از دست دادند افزود: با افزایش چهار درصدی این رقم نسبت به سال گذشته تعداد فوتی های استان در شش ماه اول سالجاری به ۳۲ نفر رسید.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی لرستان عدم توجه به جلو، عدم رعایت حق تقدم و عدم کنترل وسایل نقلیه را بیشترین علت تصادفات خواند و گفت: بیشترین مقصران این تصادفات به ترتیب سواری ها، موتورسیکلت ها و وانت بارها بوده اند.

سرهنگ مرادی با اشاره به اینکه شهرستان های بروجرد و خرم آباد بیشترین میزان تصادفات استان را به خود اختصاص داده اند افزود: شهرستان های سلسله، رومشکان و سراب دوره طی هفت ماهه امسال تصادفات فوتی نداشته اند.

وی تصریح کرد: مجموع کل جریمه های تخلفات راهنمایی و رانندگی استان طی شش ماه اول سالجاری ۴۸۰ هزار و ۳۷۰ فقره بوده است.