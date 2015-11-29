به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سیدحجت فتاحی بعد از ظهر یکشنبه در نشست خبری با خبرنگاران و رسانه های گروهی استان افزود: این میزبان جریمه با اعمال قانون و صدور ۱۹۹ هزار و ۲۱ برگ جریمه برای رانندگان متخلف ثبت شده است.

وی با تشریح جرایم رانندگی در جاده های اردبیل و فراوانی تخلفات صورت گرفته از سوی رانندگان متخلف تاکید کرد که بیشترین جرایم مربوط به سرعت غیرمجاز بوده است.

رئیس پلیس راه استان با اشاره به ثبت ۷۹ هزار و ۴۸۸ تخلف در زمینه سرعت غیرمجاز در این مدت بیان داشت: ۲۰ هزار و هفت تخلف نیز به دلیل تجاوز به چپ بوده که از سوی پلیس متخلفان اعمال قانون شده اند.

وی با بیان اینکه در شش ماهه اول سال جاری ۱۸ هزار و ۳۴۸ تخلف نیز برای سبقت غیرمجاز ثبت شده است، تصریح کرد: در طی این مدت دو هزار و ۴۵ دستگاه وسیله نقیله مختلف هم از سوی پلیس توقیف شده که از این تعداد ۶۰۴ مورد موتورسیکلت است.

فتاحی در عین حال از کاهش تصادفات منجر به فوت در جاده های این استان خبر داد و ادامه داد: در مقایسه با شش ماهه اول سال گذشته امسال ۲۱ درصد در بحث تصادفات فوتی با کاهش روبرو بوده ایم که از این حیث اردبیل رتبه دوم کشور بوده است.

وی با اشاره به فوت ۹۲ نفر در جاده های استان طی شش ماه اول امسال یادآور شد: در مدت مشابه سال قبل ۱۱۶ نفر فوتی داشتیم که مقایسه این دو آمار نشان دهنده کاهش ۲۴ نفری در تعداد تصادفات منجر به فوت است.

رئیس پلیس راه استان با بیان اینکه تعداد فوتی های امسال با وقوع ۷۴ فقره تصادف ثبت شده است، عنوان کرد: در شش ماه اول سال قبل ۱۰۰ فقره تصادف فوتی اتفاق افتاده بود که این آمار نیز ۲۶ درصد کاهش وقوع و تعداد تصادفات را در استان نشان می دهد.

وی همچنین از آغاز طرح زمستانی پلیس راه از ۲۳ آذرماه جاری خبر داد و اضافه کرد: این طرح با حضور تمام امکانات و نیروهای پلیس و دستگاه های فعال در حوزه ترافیک جاده ای تا ۲۳ اسفندماه تداوم خواهد داشت.

فتاحی ارتقا ایمنی رانندگان و تردد خودرویی در جاده های این استان طی فصل زمستان را از مهمترین اهداف این طرح برشمرد و تاکید کرد که این طرح ترسیمی از زندگی ایمن مشترک پلیس راه، دستگاه های خدمات رسان و مردم است.