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۸ آذر ۱۳۹۴، ۱۶:۵۳

گسترش فولاد ۱ – سپاهان اصفهان ۰ ؛

کار بزرگ گسترش فولادی‌ها در خانه/فراز طعم شکست رابه استیماچ چشاند

کار بزرگ گسترش فولادی‌ها در خانه/فراز طعم شکست رابه استیماچ چشاند

تبریز – دیدار دو تیم گسترش فولاد تبریز و سپاهان اصفهان به نفع تیم تبریزی با پایان رسید و شاگردان فراز کمالوند در این بازی نمایش خوبی از خود نشان دادند و قهرمان فصل پیش را با شکست بدرقه کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، دو تیم گسترش فولاد تبریز و سپاهان اصفهان از ساعت ۱۵ امروز یک شنبه از چهارچوب رقابت های هفته سیزدهم لیگ برتر فوتبال کشورمان به مصاف هم رفتند که این بازی با نتیجه یک بر صفر به نفع تیم تبریزی به پایان رسید.

تنها گل این دیدار را شهرام گودرزی در دقیقه ۱۵ به ثمر رساند و باعث شد تا تیمش امروز سه امتیاز حساسی کسب کند و استیماچ کروات سرمربی تیم اصفهانی نیز اولین طعم شکست در لیگ برتر را بچشد.

گسترش فولاد با این سه امتیاز مجموع امتیازات خود را به عدد ۲۰ رساند و موقتا به رده پنجم صدول صعود کرد. سپاهان نیز با همان ۲۰ امتیاز در رده ششم جدول قرار گرفت.

کد مطلب 2983840

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