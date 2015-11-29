بانک سرمایه مقابل کاله پیروز شد/ شهرداری ارومیه همچنان در صدر

به گزارش خبرنگار مهر، هفته نهم رقابتهای لیگ برتر والیبال عصر امروز یکشنبه برگزار شد که در مهمترین بازی تیم بانک سرمایه در خانه والیبال تهران به مصاف کاله آمل رفت و در پایان این تیم را ۳ بر یک شکست داد. شاگردان مصطفی کارخانه با این برد بار دیگر به رده دوم جدول بازگشتند.

در ارومیه نیز تیم شهرداری این شهر جدال برابر شهرداری تبریز، تیم سوم فصل قبل را برگزار کرد و با حمایت هوادارانش این تیم را ۳ بر یک پشت سر گذاشت تا با ثبت هشتمین برد فصل همچنان صدرنشین لیگ برتر باقی بماند.

نتایج دیدارهای برگزار شده به شرح زیر است:

* بانک سرمایه ۳ - کاله آمل یک (۲۵ - ۲۰، ۲۳ - ۲۵، ۲۵ - ۱۴ و ۲۵ - ۲۲)

* آلومینیم المهدی ۲ - سایپا ۳ (۲۵ - ۲۱، ۲۸ - ۲۶، ۲۸ - ۳۰ و ۹ - ۱۵)

* شهرداری ارومیه ۳ - شهرداری تبریز یک (۲۵ - ۲۲، ۲۵ - ۲۲، ۲۹ - ۳۱ و ۲۵ - ۲۱)

* آرمان اردکان یک - ثامن الحجج خراسان ۳ (۱۹ - ۲۵، ۲۶ - ۲۴، ۲۰ - ۲۵ و ۱۶ - ۲۵)

دیدار تیم های متین صالحین ورامین و گوهر کویر زاهدان لغو شد.