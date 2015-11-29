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۸ آذر ۱۳۹۴، ۱۹:۳۵

هفته نهم لیگ برتر واالیبال؛

بانک سرمایه مقابل کاله پیروز شد/ شهرداری ارومیه همچنان در صدر

بانک سرمایه مقابل کاله پیروز شد/ شهرداری ارومیه همچنان در صدر

حساس ترین بازی هفته نهم رقابتهای لیگ برتر والیبال را تیم های بانک سرمایه و کاله آمل برگزار کرند که در پایان تیم سرمایه حریف خود را شکست داد.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته نهم رقابتهای لیگ برتر والیبال عصر امروز یکشنبه برگزار شد که در مهمترین بازی تیم بانک سرمایه در خانه والیبال تهران به مصاف کاله آمل رفت و در پایان این تیم را ۳ بر یک شکست داد. شاگردان مصطفی کارخانه با این برد بار دیگر به رده دوم جدول بازگشتند.

در ارومیه نیز تیم شهرداری این شهر جدال برابر شهرداری تبریز، تیم سوم فصل قبل را برگزار کرد و با حمایت هوادارانش این تیم را ۳ بر یک پشت سر گذاشت تا با ثبت هشتمین برد فصل همچنان صدرنشین لیگ برتر باقی بماند.

نتایج دیدارهای برگزار شده به شرح زیر است:

* بانک سرمایه ۳ - کاله آمل یک (۲۵ - ۲۰، ۲۳ - ۲۵، ۲۵ - ۱۴ و ۲۵ - ۲۲)
* آلومینیم المهدی ۲ - سایپا ۳ (۲۵ - ۲۱، ۲۸ - ۲۶، ۲۸ - ۳۰ و ۹ - ۱۵)
* شهرداری ارومیه ۳ - شهرداری تبریز یک (۲۵ - ۲۲، ۲۵ - ۲۲، ۲۹ - ۳۱ و ۲۵ - ۲۱)
* آرمان اردکان یک - ثامن الحجج خراسان ۳ (۱۹ - ۲۵، ۲۶ - ۲۴، ۲۰ - ۲۵ و ۱۶ - ۲۵)

دیدار تیم های متین صالحین ورامین و گوهر کویر زاهدان لغو شد.

کد مطلب 2983842

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